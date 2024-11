Explosão atinge fábrica da Braskem no Polo Industrial de Camaçari

Uma unidade da Braskem, do Polo Industrial de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), foi atingida por uma explosão na madrugada desta segunda-feira (18). Segundo o Corpo de Bombeiros, o fato ocorreu por volta de 3h da madrugada na fábrica que produz resinas termoplásticas.

A Defesa Civil de Camaçari informou que a explosão se deu na tubulação de apenas um galpão da empresa, que estava em manutenção e vazio. Por isso, não houve registro de feridos.

Foto: Reprodução / TV Bahia

Conforme a TV Bahia, durante a explosão, moradores dos bairros Mangueiral, Parque Satélite e Gravatá chegaram a ficar assustadas devido à vibração causada.

Além da brigada do Polo Industrial, agentes do Corpo de Bombeiros também atuaram no controle da fumaça. Todo o perímetro do local foi isolado e o fogo já foi controlado, acrescentou a Defesa Civil de Camaçari. (Atualizado às 7h50)