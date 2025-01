Explosão de veículo Tesla em frente a hotel de Donald Trump em Las Vegas levanta suspeitas de ato terrorista

Uma explosão envolvendo um Cybertruck, veículo da Tesla ocorreu em Las Vegas e as autoridades suspeitam que o incidente possa ter sido deliberado. De acordo com a polícia, elementos como fogos de artifício, galões de gasolina e combustível de acampamento estavam ligados a um sistema de detonação que era controlado pelo motorista, que não sobreviveu à explosão. O ocorrido se passou em frente a um hotel da rede de Donald Trump O FBI está conduzindo uma investigação para determinar se o evento se trata de um ato terrorista, fazendo uma comparação com um ataque que aconteceu em Nova Orleans.

Sete pessoas que estavam nas proximidades do local do incidente sofreram ferimentos, mas todas estão em condições estáveis. Elon Musk, CEO da Tesla, comentou sobre a situação e afirmou que a explosão foi provocada pelos fogos de artifício, descartando a possibilidade de um defeito mecânico no carro. As investigações continuam em andamento, enquanto as autoridades tentam reunir mais informações sobre o que realmente aconteceu.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias