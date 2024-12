Explosão em fábrica de munições na Turquia deixa 12 mortos

Ao menos 12 pessoas morreram e cinco ficaram feridas nesta terça-feira (24) em uma explosão em uma fábrica de munições na região noroeste da Turquia, informou o governador da província. “Segundo as informações preliminares, 12 pessoas morreram na explosão”, disse o governador de Balikesir, Ismail Ustaoglu. As autoridades anunciaram um balanço de cinco feridos. Também informaram que não há pessoas presas dentro da fábrica e que o incêndio foi controlado.

A fábrica produz munições explosivos de uso civil. O ministro do Interior, Ali Yerlikaya, disse que os motivos da explosão ainda não foram determinados. “Estamos tentando descobrir o que produziu a detonação”, afirmou. As autoridades descartaram a hipótese de um ato de sabotagem e o Ministério Público abriu uma investigação sobre o incidente. A explosão aconteceu às 8H25 (2H25 de Brasília) em uma área da fábrica que produzia cápsulas, disse o governador. Ele informou que a área desabou devido à força da explosão.

A fábrica fica a um quilômetro do vilarejo mais próximo, ao norte da cidade de Balikesir, segundo imagens de satélite consultadas pela AFP. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmou estar “profundamente triste com as mortes de 12 irmãos”, em uma mensagem na rede social X. Ele anunciou que deu instruções para o “início imediato da investigação necessária em todos os aspectos”. A Turquia é um país exportador de equipamentos de defesa, especialmente drones, e Erdogan é um dos principais entusiastas da indústria.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo