Explosão em siderúrgica no México deixa ao menos 12 mortos

Uma tragédia ocorreu em uma siderúrgica localizada no estado de Tlaxcala, no México, resultando na morte de pelo menos 12 pessoas. O incidente se deu na fábrica de Aceros Simec, situada em Xaloztoc, durante a madrugada desta quarta-feira, entre 3h30 e 4h. Até o momento, as causas da explosão permanecem desconhecidas. De acordo com Juvencio Nieto, que é o chefe da Proteção Civil estadual de Tlaxcala, além das 12 vítimas fatais, um trabalhador ficou ferido e já foi encaminhado para o hospital. A Procuradoria-Geral da República (FGJE) foi acionada para realizar a remoção dos corpos e dar início às investigações sobre o ocorrido. Até as 8h, não havia um comunicado oficial do governo local sobre a situação.

As forças policiais, tanto municipal quanto estadual, desempenharam um papel crucial nas operações de socorro. A Coordenadoria Estadual de Proteção Civil (CEPC) foi responsável por isolar a área afetada, evitando que a situação se agravasse. O local foi cercado, restringindo o acesso tanto para a imprensa quanto para a população, embora não tenha sido necessária a evacuação das residências nas proximidades. As autoridades continuam a trabalhar no local para entender melhor as circunstâncias que levaram à explosão.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA