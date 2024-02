Explosão em subestação de energia deixa dois feridos na Linha 7-Rubi da CPTM em SP

As causas da ocorrência ainda estão sendo investigadas. “A CPTM está neste momento apurando as causas e já acionou a empresa fabricante e montadora dos equipamentos, para que, em conjunto, sejam verificadas as reais causas do incidente e a normalização definitiva da instalação”, disse a companhia. Após vistoriar o local, os bombeiros também acionaram a Enel em razão da situação envolvendo energia elétrica. Neste momento, de acordo com o site da companhia de transporte sobre trilhos, a Linha 7-Rubi funciona normalmente.