Explosão em tanque de gás no Iêmen deixa ao menos 15 mortos e 67 feridos

Uma explosão em um tanque de gás no Iêmen resultou na morte de pelo menos 15 pessoas, conforme informações divulgadas por autoridades de saúde neste domingo (12). O incidente, que também provocou um incêndio, ocorreu no sábado na região de Zaher, localizada na província de Bayda. De acordo com o Ministério da Saúde local, que é administrado pelos rebeldes Houthi, mais de 67 indivíduos ficaram feridos, sendo que 40 deles estão em estado crítico. As causas da explosão ainda não foram esclarecidas.

Equipes de resgate estão em ação, buscando por possíveis desaparecidos entre os escombros. A província de Bayda está sob controle dos rebeldes Houthi, que têm se confrontado com o governo do Iêmen, reconhecido internacionalmente, há mais de dez anos.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA