Explosões em Brasília: vice-governadora diz que informações serão divulgadas após varredura completa

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, declarou que informações mais precisas sobre as explosões ocorridas na Praça dos Três Poderes, em Brasília, só poderão ser divulgadas após uma varredura completa realizada pela Polícia Militar. Ela se encontra no local e foi orientada a manter distância, devido à possibilidade de haver novos explosivos na área. Celina Leão fez um apelo à imprensa para que mantenha uma distância segura enquanto as autoridades realizam os procedimentos de segurança. Até o momento, não há dados concretos sobre o número exato de explosões que ocorreram na região. De acordo com as informações disponíveis, foram registradas pelo menos duas explosões. A primeira ocorreu em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), resultando em uma vítima fatal, enquanto a segunda explosão foi registrada em um veículo no estacionamento da Câmara dos Deputados.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA