Explosões no STF: Polícia identifica autor como ex-candidato do PL em SC

A Polícia Civil do Distrito Federal identificou Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, como o responsável pelas explosões que ocorreram entre o Supremo Tribunal Federal (STF) e o estacionamento da Câmara dos Deputados. Conhecido como “Tiü França”, Francisco foi candidato a vereador em Rio do Sul, Santa Catarina, pelo Partido Liberal, em 2020.

[Legenda]© Reprodução Redes Sociais

O incidente incluiu pelo menos duas explosões, com um intervalo de cerca de 18 segundos entre elas. A primeira detonação teria ocorrido no estacionamento do anexo 4 da Câmara dos Deputados, seguida por outra explosão em frente ao STF, momentos após o término de uma sessão plenária.

Francisco, antes do ataque, publicou ameaças de bomba em suas redes sociais, chegando a registrar uma entrada no plenário do STF. No entanto, ainda não há confirmação da data dessa gravação.

Em resposta ao ocorrido, a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o caso. Ministros e servidores do STF foram evacuados após o ataque, e o esquadrão antibomba da Polícia Militar do Distrito Federal foi acionado para uma varredura detalhada nos prédios do STF, que continuará pela madrugada e manhã desta quinta-feira (14), para garantir a segurança no local.

Leia Também: Carro de SC com bombas amarradas a tijolos é encontrado próximo ao STF

Leia Também: Suspeito de explosões tentou invadir STF antes de morrer; veja as imagens