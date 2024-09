Expo Zen já tem data marcada e está aberta a expositores

A Expo Zen, evento voltado aos entusiastas de filosofias orientais e práticas integrativas, já tem data marcada para os dias 09 e 10 de novembro deste ano. Os organizadores estão recebendo inscrições de expositores interessados, e para o público final, há uma promoção especial: de 09 a 15 de setembro, quem comprar um ingresso terá acesso a dois dias de evento pelo valor de um. Informações e venda dos ingressos pelo Sympla, ou site do evento: https://www.expozen.com.br/

Com capacidade para até 5.000 visitantes circulantes por dia, o evento oferece uma ampla oportunidade para expositores que desejam apresentar seus produtos e serviços. Na última edição, a Expo Zen reuniu cerca de 3.500 pessoas e contou com a participação de 100 expositores, incluindo seis dedicados à gastronomia saudável e vegetariana.

Para 2024, a expectativa é superar esse número e atingir a meta de 5.000 participantes. Entre os expositores já confirmados estão grandes nomes como EMATER RJ, Fundação Keshe, YogaNaya International School, o aplicativo MUDE, além de oficinas e palestras promovidas com o apoio da EMBRAPA, que distribuirá livros gratuitos ao público.

Com uma curadoria focada em práticas de bem-estar, como meditação, yoga, alimentação orgânica e saúde natural, a Expo Zen é um convite à transformação. Expositores interessados podem realizar sua inscrição através do site oficial do evento, e a estrutura básica dos estandes será oferecida pela organização, facilitando a participação.

Para o organizador Anderson Furtado, é uma alegria apresentar a edição 2024, fazendo o evento alcançar ainda mais pessoas.

“Estamos preparando uma programação muito especial e já estamos ansiosos com a data, que nosso público possa aproveitar a Expo Zen”, comenta.

Informações: https://www.expozen.com.br/

Acesse também o Instagram: @expozen.oficial.