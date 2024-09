ExpoCannabis Brasil apresenta: Green Night com Dawn Penn e Horace Andy

A “Green Night” traz atrações internacionais de destaque na cena do reggae, que acontecerá em duas noites especiais em São Paulo.

ExpoCannabis Brasil, a maior feira do segmento canábico do mundo, será realizada no Brasil pela segunda vez no mês de novembro.

Os Ingressos já estão disponíveis no site da Ingresse.

Programação:

Green Night – ExpoCannabis Brasil 2024

Data: 01 e 16 de novembro

Local: Espaço Usine

Endereço: Rua Barra Funda, 973 – Barra Funda

01 de novembro Show principal: Dawn Penn

Shows de abertura:

Tamenpi

Lei Di Dai

DJ Carol Selecta

Divulgação





16 de novembro

Show Principal: Horace Andy

Shows de abertura:

Marcelinho da Lua

Layla Arruda

Yellow P

Divulgação

Ingressos:

01 de novembro:

Dawn Penn https://www.ingresse.com/green-night-dawn-penn

16 de novembro:

Horace Andy https://www.ingresse.com/green-night-horace-andy

O evento é uma realização de:

Magnetar e Muba