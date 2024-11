Exportações baianas crescem 4,5% em outubro; celulose, minerais, cacau e café têm destaque

As exportações de produtos baianos em outubro cresceram 4,5% ante mesmo mês do ano passado. Com isso, o estado vendeu um total de 1,14 bilhão de dólares. Já as importações no mesmo período tiveram alta de 39,6%, totalizando 955,5 milhões de dólares em compras no oitavo mês do ano.

As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (11) pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), autarquia vinculada à Secretaria de Planejamento (Seplan), a partir da base de dados da Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Nas exportações, o crescimento foi impulsionado pelos preços, que subiram na média 6,5%, já que o volume embarcado caiu 1,8% no mês passado. Entre os destaques estão celulose, ouro, minerais, derivados de cacau e café. Juntos, esses segmentos representaram 31,4% do valor total exportado no mês, sendo decisivo para o resultado positivo.

Nos primeiros dez meses do ano, as exportações somaram 8,62 bilhões de dólares, 6,3% acima de igual período do ano anterior. As exportações cresceram mesmo com a queda de preços da soja e derivados, principal segmento da pauta de exportações do estado, que atravessa entressafra.

Em termos de destino, as vendas para a América do Norte obtiveram a maior alta, 50,7%, puxadas pelas vendas aos Estados Unidos, que cresceram 39,4%. No entanto, a participação da China foi maior (34,1% da pauta de exportações) que a dos EUA (quase 10%). Para a América do Sul, as vendas caíram 27,4%, e para a União Europeia as vendas subiram 25,6%, com destaque para a Espanha, com um aumento de 536,2%.

IMPORTAÇÃO

Em relação ao volume importado, a SEI afirmou que a alta em outubro não é pontual, mas vem de tendência consistente nos últimos meses, embora concentrada na categoria de combustíveis. A categoria cresceu 128,3% em outubro, 84% no terceiro trimestre e 78% no acumulado do ano.

No ano, as importações totais da Bahia acumulam 9,29 bilhões de dólares, alta de 24,5%, quase quatro vezes o aumento das exportações no período.