Exportações da Bahia têm queda de 16,2% em novembro; importações crescem 35,2%

As exportações da Bahia recuaram de 16,2% em novembro de 2024, totalizando 861,6 milhões de dólares, abaixo da média histórica para o mês. O declínio é atribuído à queda nos embarques de derivados de petróleo (-64,5%), papel e celulose (-23%), algodão (-7,8%) e petroquímicos (-2,5%).

Este é o terceiro mês consecutivo de contração no volume exportado pelo estado, segundo a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI). Os dados são da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic).

No mercado externo, a China, principal destino das exportações baianas, viu uma queda de 7% no volume de compras, com uma retração de 17,4% no valor exportado em comparação com o mesmo mês de 2023. A soja e derivados continuam na liderança da pauta das exportações baianas, com 260,7 milhões de dólares, apesar de uma queda de 13% nas vendas. Essa redução é explicada pela queda de 17,4% nos preços, embora o volume embarcado tenha aumentado 5,4%, mesmo diante de uma redução na safra 2023/24, conforme dados do IBGE.

Em termos setoriais, todos os segmentos apresentaram queda em novembro: a Indústria de Transformação registrou 80,7 milhões de dólares (-23,8%), a Indústria Extrativa, US$ 47,6 milhões (-32%) e a Agropecuária, US$ 31 milhões (-6%).

No acumulado de janeiro a novembro, as exportações da Bahia somaram 10,76 bilhões de dólares, aumento de 5,3% em relação ao mesmo período de 2023, impulsionado pela alta de preços (+6,2%), que compensou a leve redução de 0,85% no volume exportado.

IMPORTAÇÕES

Em contraste, as importações da Bahia continuaram a subir. Em novembro, o valor das compras externas aumentou 35,2%, totalizando 789,2 milhões de dólares. O crescimento é resultado sobretudo do aumento no volume de produtos importados (quantum), apesar da queda de 18,6% nos preços médios.

Desde o segundo trimestre de 2024, as importações vêm seguindo uma tendência de alta, com um aumento acumulado de 37,6% no volume importado até novembro, enquanto os preços médios caíram 27,3%.

A maior parte do aumento nas importações foi impulsionada pela categoria de combustíveis, com um aumento expressivo de 110% em novembro. No acumulado de 2024, as compras de combustíveis cresceram 80,2%, representando 45,4% do total das importações baianas.

Bens intermediários, que representam a maior parte das importações no ano (48,6%), registraram uma leve queda de 0,35% no comparativo anual, devido ao efeito preço. No entanto, o volume importado dessa categoria aumentou 22,6%.

Até novembro, as importações totais da Bahia 10,08 bilhões de dólares, marcando um aumento de 25,2%, cinco vezes superior ao crescimento das exportações no mesmo período. A depreciação do real frente ao dólar não deverá resultar em uma queda proporcional nas importações, uma vez que certos insumos industriais continuam a ser necessários para sustentar a expansão da atividade econômica no estado.