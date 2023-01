Exposição ao sol vem causando danos como inchaços e manchas após realizar harmonização orofacial, alerta Dra Julia Bonette

Sabe-se que o uso do AH para tratamentos estéticos, como harmonização orofacial, está em crescimento nos últimos anos. Apesar de ser considerado seguro e eficaz por sua biocompatibilidade, deve-se atentar para os riscos e as possíveis complicações, precoces e tardias. (HABRE et al., 2016).

Cada preenchimento envolve algum grau de risco. Assim, os eventos adversos mais frequentes e significativos devem ser discutidos antes do procedimento para que os pacientes não encarem eventos adversos comuns como complicações. Por exemplo, hematomas, dor, edema, eritema, marcas de agulha e assimetria são eventos comuns a qualquer tipo de procedimento que envolva uma injeção. (ABLON, 2016).

As sequelas precoces são comuns e possuem natureza técnica ou inflamatória. Eritema, edema e hematomas são comuns e mais frequentes em preenchimentos mais superficiais.

Por isso, é de suma importância o profissional conversar antes do procedimento com seu paciente sobre as orientações e recomendações pós aplicação para que não se agrave para eventos adversos.

Evitar a exposição solar é uma recomendação de suma importância, logo após a realização do preenchimento facial com ácido hialurônico, e deve ser evitada ao máximo, pois os raios solares favorecem o surgimento de manchas nos pontos avermelhados ou arroxeados da pele. Passadas seis horas do procedimento, o uso do filtro solar deve ser um cuidado diário, inclusive durante a permanência em lugares fechados, como o escritório ou o shopping.

Lembre-se de escolher um produto adequado para o seu tipo de pele e com um fator de proteção elevado.

E também, nas semanas depois do procedimento, o ideal é evitar expor o corpo a temperaturas extremas, pois o calor e o frio em excesso podem interferir no processo de absorção do edema e manter o rosto inchado por mais tempo. Por isso, procure manter os cômodos bem ventilados e, caso não seja possível eliminar a exposição ao ar-condicionado no trabalho, mantenha a temperatura ambiente.

Nesses casos de exposição solar e altas temperaturas faz com que ocorra a hipercromia dos hematomas e a dificuldade em desinchar após o procedimento, por isso quando você pensar em realizar o tratamento deve se atentar aos prazos de recuperação pós procedimento devido aos possíveis efeitos adversos. Então, se você quer aproveitar o verão ou tem uma festa de casamento, por exemplo, o aconselhável sempre será fazer o procedimento com 30 a 45 dias antes da data estimada do compromisso.