Exposição Foto de Quebrada mostra trabalhos de 30 artistas em Brasília

Começa neste sábado (9), à 14h, a terceira edição da exposição Foto de Quebrada, mostra que reúne trabalhos de 30 artistas de todo o país na Galeria Risofloras, localizada na Praça do Cidadão, em Ceilândia, região administrativa do Distrito Federal.

Haverá, durante a abertura da exposição, atrações como a apresentação do DJ Kayaman; um aulão de funk com a Cia Versão Brasileira; e, às 17h, o Leilão Espetáculo de Venda de Arte Periférica. A iniciativa conecta mais de 200 artistas brasileiros de várias regiões, promovendo um novo circuito de compra e venda de arte.

“As quebradas brasileiras são territórios vivos e dinâmicos. Nesta exposição, revelamos algumas de suas múltiplas vivências compartilhadas por todo o país. Cada imagem é, simultaneamente, um espelho e uma janela. Olhares únicos que captam detalhes que, muitas vezes, passam despercebidos, revelando as camadas afetivas, os sonhos, as celebrações e até as pequenas tragédias cotidianas”, diz a curadoria da exposição.

A exposição pode ser visitada até 24 de janeiro, das 14h às 18h, de terça a sábado. Mais informações podem ser obtidas neste site.

