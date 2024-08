Exposorvetes Ceará 2024: 5ª edição do evento busca fomentar novos contatos e parcerias

Com o apoio do Sindsorvetes e a participação ativa dos sorveteiros cearenses, a 5ª edição do evento promete ser um sucesso e impulsionar ainda mais o crescimento do setor no Ceará.

O Sindicato das Indústrias de Sorvetes do Estado do Ceará (Sindsorvetes) está organizando a 5ª Exposorvetes Ceará 2022, que acontecerá nos dias 25 e 26 de setembro na sede da Federação das Indústrias do Estado do Ceará – FIEC. O evento, gratuito e presencial, terá palestras, capacitações para funcionários e empresários, divulgação de produtos e marcas, compras coletivas, redução de impostos em grupo, networking, troca de experiências e apresentação das novas tendências na indústria de sorvetes.

Edgard Segantini Júnior, CEO da Sorvetes Frosty, Presidente do Team Sorvete e do Sindsorvetes, ressalta que um dos principais objetivos da Exposorvetes é facilitar o acesso à informação para todos os sorveteiros do estado. Ele enfatiza a importância da qualidade dos produtos dos sorveteiros, garantindo a fidelidade do consumidor.

“Com uma feira acontecendo dentro do estado do Ceará, do menor ao maior empresário e empreendedor do ramo sorveteiro podem participar e ter acesso as novidades e tendências do mercado. O setor vem crescendo cada vez mais, tanto em qualidade, pois é importante ressaltar a qualidade de todos os sorveteiros, porque se torna um produto de excelência. Assim a recompra é garantida para qualquer”, afirma o Presidente do Sindsorvetes.

A participação na Exposorvetes Ceará 2024 é uma oportunidade para os sorveteiros cearenses se atualizarem, inovarem e estabelecerem novas parcerias no mercado. Com a garantia de qualidade dos produtos, a fidelidade do consumidor é assegurada, o que resulta em recompras e crescimento do setor.

Venda de sorvete tem pico de 25% no Ceará

Com a chegada do calor, o consumo de sorvetes no Ceará aumenta significativamente. Segundo Edgard Segantini Júnior, a indústria de sorvetes no estado teve um crescimento de cerca de 25% em comparação com o ano anterior. Atualmente, o Ceará conta com 106 estabelecimentos do ramo, gerando mais de 1,2 mil empregos diretos e quase 6,4 mil empregos indiretos, com uma média salarial de R$ 1.503.

Os períodos de altas temperaturas, como primavera e verão, são os momentos em que a demanda por sorvetes atinge seu pico. O Sindsorvetes destaca a importância desse setor para a economia local e reforça a necessidade de atualização e inovação constante para atender às exigências do mercado.