Extermínio 3: tudo o que sabemos sobre o novo filme da Sony

Já se passaram quase 20 anos desde o lançamento do último filme dessa franquia, 17 para ser exato. Finalmente, em 10 de dezembro de 2024, a Sony lançou o primeiro trailer da aguardada sequência “Extermínio: A Evolução” (“28 Years Later”, no título original em inglês), mostrando a situação de uma Grã-Bretanha pós-apocalíptica.

O diretor Danny Boyle e o roteirista Alex Garland se uniram em 2002 para criar o filme original sobre um apocalipse zumbi, estrelado pelo então desconhecido ator Cillian Murphy. Embora tenham atuado apenas como produtores na sequência de 2007, a dupla retornará para a terceira parte.

Cillian Murphy como o Dr. Oppenheimer (Imagem: Divulgação/Universal Pictures)

No entanto, “Extermínio: A Evolução” não é apenas uma continuação da franquia. Este filme marca também o início de uma trilogia totalmente nova e, de acordo com uma entrevista de um dos atores principais, dois dos novos filmes da franquia já foram gravados.

Quase três décadas desde que o vírus da raiva escapou de um laboratório de armas biológicas, o trailer de “Extermínio: A Evolução” mostra um grupo de sobreviventes vivendo em uma ilha equipada com medidas de segurança extremas, conectada ao continente por uma única ponte.

Ilha em Extermínio 3 via Sony Pictures/reprodução

Os sobreviventes são vistos empunhando arcos e flechas, conduzindo gado ou aderindo a papéis tradicionais na sociedade. No entanto, quando membros do grupo deixam a ilha em uma missão no continente, eles descobrem segredos que transformaram não apenas os infectados, mas também outros sobreviventes.

Ao som de uma gravação do poema de guerra “Boots”, de Rudyard Kipling, narrado pelo ex-astro do cinema mudo Taylor Holmes, o trailer mostra também o que parece ser uma unidade militar se movendo cautelosamente no escuro. Confira:

Elenco de Extermínio: A Evolução

O filme é liderado por um elenco recém-chegado à franquia. Entre os atores estão Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer e Ralph Fiennes, que são vistos no assustador trailer lutando contra zumbis. Outros novos membros do elenco incluem Erin Kellyman e Jack O’Connell.

Aaron Taylor-Johnson em Extermínio 3 via Sony Pictures/reprodução

Além disso, muitos fãs já estão especulando se o astro original Cillian Murphy retornará para a franquia ou não. De acordo com um breve comentário de Tim Rothman, presidente da Sony Motion Pictures, Cillian Murphy supostamente terá um papel surpreendente no novo filme.

Cillian Murphy participou de todos os filmes da franquia Extermínio? Cillian Murphy estrelou apenas o primeiro filme da franquia Extermínio em 2002. O ator não apareceu no segundo lançamento, de 2007.

De acordo com o site oficial do filme, “Extermínio 3” será lançado nos cinemas em 20 de junho de 2025.

