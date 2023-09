F1: A jornada não vivida de Newey com a Ferrari, Hamilton e Alonso

Adrian Newey, o renomado Diretor Técnico da Red Bull Racing, abriu o jogo recentemente sobre alguns dos arrependimentos mais significativos de sua ilustre carreira na Fórmula 1. Newey, que tem uma reputação incomparável como designer, confessou que não ter trabalhado com a Ferrari, Fernando Alonso ou Lewis Hamilton são algumas das maiores lamentações de sua trajetória profissional.

Newey é amplamente reconhecido por seu talento inovador no design de carros de corrida, sendo o cérebro por trás de todos os seis carros da Red Bull que conquistaram títulos de campeonato. Sua contribuição foi crucial para que a Red Bull conquistasse o título de Construtores recentemente, consolidando ainda mais seu legado na F1.

Antes de se consolidar na Red Bull, Newey já havia conquistado títulos com a Williams e a McLaren. Ele revelou que, apesar das abordagens da Ferrari para tê-lo em sua equipe, optou por não se juntar à escuderia italiana. Newey chegou a considerar uma proposta da Ferrari em 2014, que incluía uma oferta financeira extremamente atraente, mas decidiu permanecer com a Red Bull, mesmo frustrado com a falta de competitividade da equipe na época, devido a problemas com o motor Renault.

Newey também compartilhou suas reflexões sobre a estrutura de trabalho da Ferrari, mencionando que não acredita no conceito de ter um centro de pesquisa e design separado da equipe de corrida, uma prática que a Ferrari adotou em determinado momento. Para ele, se uma equipe é italiana, como a Ferrari, todo o seu núcleo operacional deveria estar localizado na Itália.

Além de suas considerações sobre a Ferrari, Newey expressou seu desejo não realizado de trabalhar com pilotos do calibre de Fernando Alonso e Lewis Hamilton. Ele reconhece que teria sido fabuloso colaborar com esses ícones do esporte, mas, devido às circunstâncias, essa oportunidade nunca se concretizou.

Adrian Newey, apesar de seus arrependimentos, continua sendo uma figura central na Fórmula 1, contribuindo com sua expertise e inovação para o contínuo sucesso da Red Bull Racing. Seus insights e reflexões oferecem uma visão fascinante dos bastidores do mundo da F1 e das decisões que moldam as carreiras das personalidades envolvidas.