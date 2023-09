F1: Conheça Jessica Hawkins, mulher que pilotou carro da Aston Martin na Hungria

Jessica Hawkins entrou em definitivo para a história da F1. Nesta terça-feira (26), a Aston Martin anunciou que a pilota britânica participou de um teste na última quinta-feira, 26 de setembro, e guiou o AMR21 no circuito de Hungaroring, na Hungria.

Na atividade, onde dividiu suas funções com o piloto de testes Felipe Drugovich, a competidora se tornou a primeira mulher a andar em um carro da F1 em quase cinco anos. Tatiana Calderón havia sido a última no GP do México de 2018, quando participou de uma exibição com uma Sauber C37.

Hawkins desempenha o papel de embaixadora da equipe desde a temporada 2021, mas sua jornada no automobilismo começou muito antes. Como qualquer piloto, deu os primeiros passos no mundo dos karts, conseguindo o título do Campeonato Britânico e, em 2014, fez a estreia nos carros na Fórmula Ford Britânica.

Nos anos seguintes, passou pelas mais diferentes categorias tanto regionais, quanto nacionais, marcando presença em grids como MSA Fórmula, MRF Challenge 2000, Mini Challenge Reino Unido, entre tantas outras.

Entretanto, passou de fato a ser conhecida quando ingressou na W Series em 2019. Na categoria exclusivamente feminina, correu três temporadas e chegou a subir uma vez no pódio em 2022, tendo no ano passado sua melhor campanha quando terminou na nona colocação da classificação.

Atualmente, além de dividir suas atenções com o mundo da F1 e as pistas – disputa em campeonatos regionais de protótipo, também aparece nas telas de cinema. O motivo é que Jessica é pilota dublê e chegou a participar do último filme lançado do 007.