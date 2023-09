F1: Diretor da Red Bull explica rejeição à filosofia ‘zeropod’ da Mercedes

Adrian Newey, diretor técnico-chefe e principal projetista da Red Bull, revelou detalhes sobre a decisão de sua equipe de rejeitar a filosofia de design ‘zeropod’ adotada pela Mercedes na temporada 2022 da Fórmula 1. A Red Bull se tornou a equipe dominante na categoria desde o início das regulamentações técnicas atuais, na temporada passada, superando a Mercedes.

A filosofia ‘zeropod’ da Mercedes, que buscava um design mais esbelto na área dos sidepods, levou a sérios problemas de instabilidade e ‘saltos’, em um efeito conhecido como ‘porpoising’. Isso forçou a equipe a fazer compromissos no ajuste do carro. A Mercedes finalmente abandonou essa filosofia em 2023, com uma nova abordagem de design.

Newey explicou que, apesar dos flashes de competitividade da Mercedes em 2022, sua equipe optou por não mudar de direção em termos de design aerodinâmico. Eles preferiram manter o curso que haviam escolhido e se concentrar na arquitetura do carro, suspensão dianteira e traseira, que são elementos cruciais para o desempenho.

Ele enfatizou que a mudança nas regulamentações técnicas, que aumentou a geração de downforce sob o carro, foi a maior mudança nas regras desde o fim de 1982. Ele explicou que, ao se concentrar na arquitetura subjacente do carro, a Red Bull foi capaz de criar uma plataforma de desenvolvimento sólida.

Apesar de terem dedicado mais tempo ao desenvolvimento em 2021 devido à luta pelo campeonato com a Mercedes, a Red Bull conseguiu acertar a arquitetura fundamental do carro para 2022, e isso resultou em menos problemas de instabilidade quando comparados a outras equipes.

Newey destacou ainda sua experiência anterior em carros da era do efeito solo da Fórmula 1 nos anos 1980, bem como seu tempo na IndyCar e corridas de carros esportivos, que lhe deram uma compreensão valiosa da interação entre aerodinâmica e suspensão.

Em resumo, a Red Bull optou por manter sua filosofia de design, em vez de seguir o caminho ‘zeropod’ da Mercedes, resultando em uma temporada de sucesso em 2022 e reforçando sua posição como equipe líder na Fórmula 1 este ano também.