F1: “Estamos abertos a novas ideias”, afirmou diretor da Mercedes sobre carro para 2024

A Mercedes continua enfrentando desafios na temporada 2023 da Fórmula 1. A equipe alemã, que parecia imbatível entre 2014 e 2021, não tem sido sombra do que já foi desde o ano passado. Segundo seu diretor técnico, Andrew Shovlin, essa é uma oportunidade para a equipe reconsiderar o conceito do carro, conforme relatado ao Motorsport.com.

Por incríveis oito anos consecutivos, a equipe de Brackley conquistou o título de construtores. No entanto, em 2022, essa sequência chegou ao fim. Após as novas regulamentações, a equipe conseguiu vencer apenas uma corrida (GP de São paulo em 2022 com George Russell). A disputa pelo título passou a ser apenas um sonho distante. Por exemplo, Lewis Hamilton foi mais de um segundo mais lento do que Max Verstappen na sessão de classificação no Japão, no último fnal de semana.

No final de semana do GP de Mônaco, a equipe apresentou um carro quase inteiramente novo. O antigo conceito foi abandonado, e o W14 passou a ter entradas de ar laterais novamente, um novo assoalho e uma nova suspensão. O carro tinha mais downforce e era mais competitivo, mas o desenvolvimento adicional parece ter estagnado. A Mercedes não descarta a possibilidade de dar uma chance a outro conceito em 2024: “Certamente não estamos nos apegando a nenhum conceito que já tivemos. Estamos muito abertos a novas ideias”, afirmou Shovlin.

“Estamos mudando consideravelmente o carro para o próximo ano, mas se conseguiremos resolver todos os problemas que temos com a dirigibilidade, dependerá de vários projetos em andamento e que ainda não foram concluídos. Temos algumas boas direções para tentar melhorar isso”, acrescentou o diretor da Mercedes.

Se o novo conceito representará um avanço, o britânico não ousa dizer: “O carro será diferente. Fizemos muitas mudanças, mas é muito cedo no desenvolvimento de um novo carro para dizer que resolvemos todos os problemas. Quando lançamos nossos melhores carros em 2015 ou 2019, nesses anos, não sabíamos que seriam ótimos carros quando os desenvolvemos”, finalizou Shovlin.