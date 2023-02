F1: Felipe Drugovich estreia no GP do Bahrein se Stroll não se recuperar

O brasileiro Felipe Drugovich pode estar perto de fazer sua estreia na Fórmula 1. Nesse domingo (26), a equipe Aston Martin informou que Felipe é a primeira opção para substituir Lance Stroll no GP do Bahrein, caso o piloto canadense não se recupere a tempo. Stroll sofreu um acidente de bicicleta no último dia 20 e quebrou os dois punhos. Drugovich o substituiu nos treinos de pré-temporada da F1.

Em comunicado nas redes sociais, a equipe inglesa informou que ainda espera uma confirmação sobre o estado de saúde de Stroll, mas esclareceu que o brasileiro correrá ao lado de Fernando Alonso neste fim de semana, caso Lance não esteja apto para a estreia da temporada.

A confirmação, todavia, pode ficar para o último minuto. Para confirmar seu estado de saúde, a equipe deve experimentar as condições do piloto no simulador, na sede da escuderia, em Silverstone. Nesta segunda-feira, Lance Stroll foi flagrado no aeroporto indo para a Inglaterra, possivelmente para iniciar os testes.

A Fórmula 1 2023 estreia neste domingo (5), no Grande Prêmio do Bahrein. Se confirmado, Felipe Drugovich será o 33.º piloto do Brasil a largar na categoria mais importante do automobilismo mundial.

Acidente de Stroll e pré temporada

A Aston Martin informou no dia 20 que Lance Stroll não participaria da pré-temporada da F1, devido a um acidente de bicicleta. O piloto canadense fraturou os dois punhos e ficou de fora dos testes que aconteceram entre os dias 23 e 25 de fevereiro.

Drugovich, piloto de testes e desenvolvimento da equipe britânica, foi convocado para substituir Stroll, guiando em duas sessões diferentes. Felipe fez 40 voltas na quinta-feira, e 77 no sábado.

Na primeira sessão, após encarar problemas elétricos, o brasileiro fechou na sétima posição da tabela, enquanto em sua segunda aparição, foi terceiro.

O chefe da Aston, Mike Krack, elogiou o desempenho de Drugovich depois que os testes do Bahrein terminaram.

“Felipe fez um trabalho muito bom. Quero dizer, não podemos esquecer que tudo aqui também é novo para ele. Ele nunca pilotou o carro antes. Ele é uma pessoa muito reflexiva e calma e sua abordagem também é assim, então é muito fácil”, comentou Krack.

Felipe também comentou sobre o fim de semana. O campeão da Fórmula 2 garantiu que está preparado para caso precisem dele.

“Tem sido incrível, fiz um pouco de testes aerodinâmicos no começo, depois pude correr um pouco mais, de forma mais forçada. Estou me preparando caso a equipe precise de mim, mas também só para dar um retorno à equipe sobre o carro”, contou.