F1: Ferrari não vai parar desenvolvimento em 2023

Por muito tempo, a Ferrari ocupou a quarta posição no campeonato de construtores na temporada 2023 da Fórmula 1, e com base no desempenho na pista, parecia que a equipe italiana teria que se contentar com essa posição no final do ano. No entanto, a Scuderia se destacou após as fériasda categoria e agora até tem a segunda posição em vista. O chefe da Ferrari, Frederic Vasseur, afirmou que sua equipe estabeleceu como objetivo conquistar o P2 no campeonato de construtores este ano.

É sempre um dilema para as equipes na Fórmula 1. Quando parar de desenvolver o carro atual e quando o foco deve ser totalmente voltado para a temporada seguinte? Especialmente desde a introdução do teto orçamentário, isso tem uma importância ainda maior, pois uma posição final mais alta no campeonato dá direito a muito mais dinheiro em prêmios.

Conforme citado pelo Motorsport.com, Vasseur afirmou que nenhum desenvolvimento será sacrificado na Ferrari este ano, mantendo assim o objetivo de superar a Mercedes na classificação no campeonato na atual temporada.