F1: GP da Índia pode retornar ao calendário da Fórmula 1

O Grande Prêmio da Índia, realizado no Circuito Internacional de Buddh, pode estar a caminho de um retorno ao calendário da Fórmula 1. Segundo informações de fontes internas relatadas pelo Business Today da Índia, estão previstas conversas iminentes com a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) sobre a possível reintegração da corrida.

O GP da Índia fez parte do calendário da F1 de 2011 a 2013, durante os anos de campeonato de Sebastian Vettel, que conquistou a vitória em todas as edições realizadas no estado indiano de Uttar Pradesh. A mídia local relata que o evento foi bem-sucedido, atraindo entusiastas de todo o país. A corrida foi retirada do calendário após três anos, principalmente devido à revogação, pelo governo, da isenção fiscal para eventos de entretenimento.

O jornal também destacou que a realização do MotoGP no mesmo circuito pode ter influenciado a consideração para o retorno da F1 ao calendário. Além disso, a corrida de Fórmula E, realizada pela primeira vez em Hyderabad em 2023, foi positivamente recebida pelo público indiano, o que reforça o interesse em eventos automobilísticos no país.

Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA, expressou sua visão positiva sobre o potencial de eventos automobilísticos na Índia, afirmando: “Há mais que pode ser feito na Índia, incluindo um retorno da F1.” Ben Sulayem enfatizou a presença significativa de construtores e públicos na Índia e na China, indicando que o potencial nesses países ainda está longe de ser totalmente explorado, considerando a população combinada de 2,8 bilhões de pessoas e menos de 8000 licenças competitivas existentes.

Com a possibilidade de discussões com os organizadores da F1 se iniciando em breve, o cenário automobilístico internacional pode estar prestes a testemunhar o retorno de um dos seus antigos palcos de competição, refletindo o crescente interesse e a demanda por eventos de automobilismo na Índia.