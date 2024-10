F1 homenageia Senna em premiações por pole e pódio no GP do Brasil

O Grande Prêmio do Brasil tem uma novidade para este ano. Os três pilotos mais rápidos da qualificação, que ocorre no sábado (2/11), no Autódromo de Interlagos, serão presenteados com boné que remetem ao tricampeão Ayrton Senna, lenda brasileira da Fórmula 1.

O anúncio da premiação foi realizado, nesta terça-feira (29/10), pela F1 e é uma parceria da Pirelli com o Instituto Ayrton Senna. Além de bonés, os pneus usados no evento em São Paulo terão as cores do capacete do brasileiro- amarelo, azul e verde.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4 GP do Brasil começa na sexta-feira (1/11) Reprodução/Pirelli 2 de 4 Prêmios em Interlagos remetem ao piloto brasileiro Reprodução/Pirelli 3 de 4 Ele morreu em 1994 Reprodução/Pirelli 4 de 4 Mas seu legado permanece vivo Reprodução/Pirelli

A iniciativa é um tributo aos 30 anos sem Ayrton Senna, que morreu durante a corrida de Ímola em 1994. A premiação é ainda uma forma de mostrar que o legado do brasileiro é eterno. Ele era considerado um especialista em qualificações, pois conquistou 65 poles na carreira.

“O boné da Pirelli também terá as cores da bandeira nacional com o logotipo de Senna, prestando homenagem a um piloto que será para sempre lembrado não apenas por todos os brasileiros, mas também por todos aqueles que amam a Fórmula 1”, destaca nota de divulgação das entidades envolvidas.

O GP do Brasil tem início a partir da sexta-feira (1º/11) e é finalizado no domingo (3/11). O evento terá corrida sprint e corrida tradicional, além de mais homenagens a Senna.