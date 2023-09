F1: Liam Lawson, um grande talento que pode encontrar seu espaço em 2024

Liam Lawson, o jovem piloto da AlphaTauri, tem demonstrado seu valor no cenário da Fórmula 1, alimentando especulações sobre seu futuro na competição. Apesar de não ter garantido um assento como piloto titular para 2024, Lawson pode ainda ter oportunidades significativas, possivelmente substituindo Sergio Perez, conforme indicado por Peter Windsor, ex-gerente de equipe de F1.

Lawson, que substituiu o lesionado Daniel Ricciardo no Grande Prêmio da Holanda, tem impressionado com sua performance, superando seu colega de equipe Yuki Tsunoda em várias ocasiões e conquistando o melhor resultado da AlphaTauri nesta temporada com um nono lugar no Grande Prêmio de Singapura.

Apesar de suas realizações, a Red Bull optou por Tsunoda e Ricciardo como titulares para 2024, designando Lawson como piloto reserva oficial. Windsor, ao discutir essa escolha em seu canal no YouTube, expressou sua preferência por Lawson, destacando o talento e a maturidade do jovem piloto. “Liam é um verdadeiro talento”, afirmou Windsor, comparando sua habilidade e controle de carro aos de Carlos Sainz.

Sergio Perez, que enfrentou desafios no recente Grande Prêmio do Japão, está sob crescente escrutínio, e Windsor acredita que Lawson poderia ser uma alternativa viável. “Absolutamente, Liam Lawson faria um bom trabalho no carro de Checo”, disse Windsor, ponderando, no entanto, sobre as implicações contratuais e as reações potenciais no México.

Windsor também especula sobre o futuro de Lawson na AlphaTauri, especialmente considerando a eventual saída de Tsunoda e a mudança da equipe para motores Ford em 2026. “Teoricamente, Liam tem um lugar de alguma forma ou de outra, eu imagino, na AlphaTauri”, refletiu Windsor.

A trajetória de Lawson está atrelada às dinâmicas e decisões futuras da Red Bull e AlphaTauri, mas seu talento e desempenho sugerem um futuro promissor na F1. A possibilidade de Lawson assumir um papel mais proeminente em 2024 permanece em aberto, dependendo das movimentações e estratégias das equipes envolvidas.