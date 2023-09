F1: Mercedes mantém o foco; desenvolvimentos contínuos para o W14 em 2023

A Mercedes está empenhada em prosseguir com os aprimoramentos no W14 durante todo o ano de 2023, mantendo um olhar estratégico sobre como as atualizações deste ano poderão beneficiar o W15 do próximo ano. A equipe está consciente de sua disputa acirrada com a Ferrari pelo segundo lugar no Campeonato de Construtores, uma posição que envolve milhões em prêmios em dinheiro.

A Red Bull Racing, que já garantiu o título de construtores, não tem mais a necessidade de desenvolver o RB19, mas ainda assim, está avaliando upgrades interessantes para este ano que poderão ser úteis para o próximo. A Mercedes, por outro lado, enfrenta a pressão adicional de ter que diminuir a diferença para a Red Bull, enquanto também se defende da Ferrari no campeonato.

Rosie Wait, chefe de estratégia da Mercedes, elucidou como a equipe planeja balancear sua atenção nas corridas finais do ano. “Esta decisão nunca é tão preto no branco quanto parece”, disse Wait. Ela destacou que, embora desenvolvimentos mais fundamentais para o W15 sejam realizados durante o inverno, há muitas coisas que podem ser feitas com o carro atual para acelerá-lo e auxiliar no desenvolvimento do carro de 2024.

A Mercedes já está imersa neste processo e pretende continuar assim até o final do ano. Wait enfatizou a importância de não perder de vista a batalha acirrada com a Ferrari pelo segundo lugar. “Essa posição no campeonato é realmente importante para todos nós”, afirmou ela, revelando que a equipe tem upgrades planejados e continuará implementando-os no carro.

A equipe está atenta para não cometer erros durante esse processo e está focada em equilibrar o desenvolvimento contínuo do W14 com os preparativos para o próximo ano, sempre com o objetivo de manter-se competitiva e assegurar sua posição no campeonato.