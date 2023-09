F1: Mercedes reconhece superioridade da McLaren após o GP do Japão

A Mercedes, uma das equipes mais renomadas da Fórmula 1, reconheceu que, após o Grande Prêmio do Japão, a McLaren possui um carro mais rápido entre as duas equipes. A McLaren, que introduziu uma atualização significativa em Singapura, conseguiu um pódio duplo em Suzuka, com Lando Norris e o novato Oscar Piastri, marcando um avanço significativo na competição.

A McLaren tem mostrado uma evolução constante, com cinco pódios conquistados, sendo quatro por Norris. A equipe começou a temporada com desafios, mas tem se destacado e se aproximado da Aston Martin na busca pelo quarto lugar, apesar do início de campanha desfavorável.

Andrew Shovlin, diretor de engenharia de pista da Mercedes, ao discutir a performance da equipe, admitiu: “A McLaren tinha um carro mais rápido [na corrida]. Quando seus oponentes estão à sua frente com um carro de buffer entre vocês, você realmente não pode interagir com eles.”

Shovlin também destacou a eficácia das atualizações da McLaren, especialmente em curvas de alta velocidade, contrastando com a performance em Singapura, onde as curvas são predominantemente de baixa velocidade. “Então, no momento, eles simplesmente têm um carro melhor”, concluiu Shovlin.

A Mercedes, por sua vez, está focada em manter a segunda posição no Campeonato de Construtores, estando atualmente apenas 30 pontos à frente da Ferrari.