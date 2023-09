F1: Perez buscou ajuda profissional para lidar com sua saúde mental

O piloto da Red Bull, Sergio Perez, falou sobre ter contratado os serviços de um coach mental durante as férias da Fórmula 1, enquanto lutava com a falta de auto-confiança.

Perez começou a temporada 2023 em boa forma, vencendo duas das quatro primeiras corridas em duelos diretos com Max Verstappen. No entanto, a derrota em Miami pareceu afetar o piloto mexicano, com sua temporada imediatamente em declínio na próxima corrida em Miami.

Batendo na sessão de classificação em Miami, Perez teve apenas flashes de bons desempenho nos meses de corrida desde então, e não chegou perto de desafiar Verstappen novamente, já que o piloto holandês venceu onze das doze corridas seguintes.

Em uma entrevista franca com a publicação holandesa De Limburger, Perez abordou como sua temporada se desenrolou, revelando que sua derrota para Verstappen em Miami marcou o início de seus problemas de confiança.

“Quando a temporada começou, o carro se encaixou perfeitamente para mim”, disse ele. “No entanto, os carros evoluem durante a temporada. Após Miami, as coisas pioraram. Eu tinha um carro diferente que não se adequava tão bem a mim. Então, não consegui entrar no Q3 várias vezes, e minha confiança caiu. Como resultado, a pilotagem também piorou. No início do ano, eu estava na disputa pelo título na F1, mas a partir de maio, isso mudou e eu estava pilotando sem confiança.”

“Em um ponto, eu simplesmente não saía do Q2. Isso foi muito difícil. Porque você pilota por uma equipe de ponta, e a pressão para performar aumenta rapidamente. Mas eu não desisti e continuei trabalhando duro com os engenheiros para resolver as coisas. Minha autoconfiança voltou quando percebi que venci corridas por conta própria no início deste ano. Ousaria dizer que estou 100% novamente agora. E também tenho a convicção de que posso ter uma chance de título no próximo ano”, afirmou Perez.

Com sua vida profissional não indo tão bem quanto poderia, Perez admitiu que isso poderia ter impactado negativamente em sua vida pessoal. No entanto, percebendo essa possibilidade, ele contratou os serviços de um especialista para ajudá-lo a lidar com os aspectos negativos de correr no mais alto nível na Fórmula 1, enquanto enfrenta dificuldades de desempenho.

“Fórmula 1 é meu esporte, minha vida, minha paixão”, disse ele. “Quando você está passando por um momento difícil no trabalho, é difícil ser alegre em casa com sua esposa e filhos, então, eu contratei um coach mental porque minha família merece ter aquele pai alegre em casa. Juntamente com meu coach, trabalhei para me tornar a melhor versão de mim mesmo em casa, mas também como piloto.”

“Como resultado, encontrei positividade novamente. Tenho 33 anos agora, mas ainda estou aprendendo todos os dias. Na pista, mas também fora dela. Em parte por isso, nunca vou me cansar da Fórmula 1. É realmente incrível o que esse esporte ainda me proporciona”, acrescentou.

O contrato de Perez com a Red Bull termina no final de 2024, e a grande questão para ele é o que vem a seguir? Perez está pronto para se aposentar da Fórmula 1 em pouco mais de 12 meses, ou espera garantir uma renovção de contrato com sua equipe atual?

“Sou grato à Red Bull por me dar a oportunidade de correr por uma equipe de ponta. Afinal, sou um piloto que não faz parte do programa de treinamento deles. Seria ótimo se eu pudesse terminar minha carreira aqui. Mas ser piloto nesta equipe não é fácil. A Red Bull opera de maneira diferente da maioria das equipes. Mas é por isso que eles são tão bem-sucedidos”, disse Perez.

“Na minha opinião, o carro deles é construído a partir de uma abordagem diferente das outras equipes. Leva tempo para se acostumar com isso. E claro, você tem que lidar com Max Verstappen como companheiro de equipe. O passado provou que não é uma tarefa fácil. Poucos pilotos conseguem lidar com essa pressão. Às vezes, chamo isso de: ‘o trabalho mais difícil na Fórmula 1’,” finalizou o mexicano.