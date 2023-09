F1: Perez quer vencer no México, mas sem ajuda de Verstappen

Sergio Perez espera realizar mais dois sonhos na Red Bull. Ele quer se tornar campeão de Fórmula 1 e também deseja vencer sua corrida em casa no México. No entanto, ele quer alcançar isso por mérito próprio, conforme afirmou ao De Limburger.

Se tornar campeão de F1 é o maior sonho do piloto seis vezes vencedor de GP. Mas logo depois disso, o piloto da Red Bull tem outro grande sonho, que é vencer o GP do México, sua corrida em casa, que será realizada este ano em 29 de outubro, no circuito Autódromo Hermanos Rodríguez.

“Além de me tornar campeão, o meu maior sonho é uma vitória no México. Isso significa tudo para mim. É uma guerra todos os anos, essa corrida em casa e o GP em Austin uma semana antes. Muitas coisas acontecem em torno dessas duas corridas, mas assim que fecho a viseira do capacete, meu foco está na corrida. Vou fazer de tudo para vencer no México”, disse Perez.

Ele tem apenas uma condição. Ele quer conquistar isso por mérito próprio. Perez não pedirá ajuda ao seu companheiro de equipe Max Verstappen, que muito provavelmente entrará no GP do México como tricampeão de F1. “Com alguma ajuda, essa vitória não significaria nada para mim. Quero fazer isso por conta própria”, encerrou o mexicano.