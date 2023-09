F1: “Provavelmente ele está mentalmente abalado”, disse Glock sobre Perez

Sergio Perez teve um final de semana extremamente decepcionante no Japão. O mexicano se envolveu em acidentes por duas vezes, e esteve longe da velocidade de seu companheiro de equipe, Max Verstappen que venceu a corrida em Suzuka com folga. Perez também teve vários contatos com outros pilotos, incluindo Kevin Magnussen. Perez foi penalizado pelo incidente com o dinamarquês, e o piloto da Red Bull também recebeu uma penalidade por ultrapassar Fernando Alonso durante o carro de segurança. O ex-piloto de Fórmula 1, Timo Glock, acredita que Perez está ’em uma situação mental bastante complicada’.

Assim como em Singapura, Perez cometeu vários erros no Japão. No circuito de Marina Bay, o mexicano tentou ultrapassar Yuki Tsunoda e Alexander Albon com ambição, mas ambas as ações terminaram em incidentes. Uma semana depois, no circuito de Suzuka, Perez não foi muito feliz em sua tentativa de ultrapassagem sobre Magnussen, pois mais uma vez houve muito contato. Dessa vez, o incidente até resultou em um abandono para o mexicano.

Glock não entende as ações de Perez de forma alguma: “Alguns erros que Perez comete são simplesmente incompreensíveis, dada a sua experiência, e o colocam em uma posição de largada difícil”, escreveu o alemão em sua coluna para a Sky Sports. Segundo Glock, o mexicano está especialmente lutando com a velocidade de seu companheiro de equipe Verstappen: “Contra Verstappen, ele não tem mais chance, então provavelmente está em uma situação mental bastante complicada”.

Perez ainda tem um contrato para a próxima temporada, mas para a temporada de 2025, o mexicano ainda não tem certeza de um lugar na Red Bull. Glock sabe que há muita concorrência por esse lugar na equipe: “Ainda assim, a Red Bull deixou relativamente claro que Perez permanecerá no próximo ano ao lado de Verstappen. Mas eles têm pilotos, como Daniel Ricciardo, Liam Lawson e Yuki Tsunoda, que podem assumir o lugar de Perez se ele não for bem no próximo ano também”, concluiu o alemão.