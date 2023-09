F1: Russell pede novo método para penalidades durante as corridas

O piloto da Mercedes, George Russell, pediu uma abordagem alternativa para os comissários de corrida na Fórmula 1 lidarem com penalidades durante os GPs.

Durante o GP do Japão, Sergio Perez, da Red Bull, recebeu uma penalidade de cinco segundos por entrar em contato com Kevin Magnussen. Na corrida anterior em Singapura, o mexicano também recebeu outra penalidade de cinco segundos por uma colisão com Alexander Albon.

Os comissários têm várias opções de penalidade à disposição, variando de uma penalidade de cinco segundos a uma penalidade de parada nos boxes. No entanto, nos últimos anos, as penalidades de cinco e dez segundos têm sido tradicionalmente usadas quando há contato entre pilotos.

Em Singapura, a penalidade de Perez foi efetivamente absorvida sem qualquer punição, pois ele terminou mais de cinco segundos à frente de Liam Lawson, que ficou em nono lugar. No Japão, a Red Bull decidiu que Perez iria abandonar a corrida, o que efetivamente fez, porém antes de abandonar, a equipe trocou a asa dianteira do carro do mexicano e o mandou para a pista novamente, para cumprir sua penalidade, de modo que ela não pudesse ser transferida para o GP do Catar, o que não é proibido pelo regulamento.

Russell sugeriu que os comissários deveriam considerar a consequência direta das colisões ou acidentes ao lidar com os incidentes. O piloto da Mercedes apontou para sua colisão com Carlos Sainz, da Ferrari, no GP dos Estados Unidos no ano passado, afirmando que provavelmente merecia uma penalidade de passagem pelos boxes, em vez disso, ele recebeu uma penalidade de cinco segundos.

“Já estive em uma situação em que, se olhar para Austin no ano passado, quando cometi o erro com o Carlos e levei cinco segundos por isso”, disse ele. “Isso provavelmente merecia uma penalidade de passagem pelos boxes. É difícil porque dizemos que não devemos julgar as consequências do incidente. Mas às vezes você precisa julgar a consequência do incidente”, encerrou o britânico.