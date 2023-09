F1: Russell satisfeito com seu desempenho na temporada 2023

O piloto da Mercedes, George Russell, acredita que a temporada 2023 da Fórmula 1 tem sido a melhor de sua carreira em termos de desempenho puro. O britânico está em sua segunda temporada com a Mercedes e sua quinta no geral na categoria.

Russell ocupa atualmente a oitava posição no campeonato de pilotos, empatado em 115 pontos com Lando Norris, da McLaren.

No entanto, Russell detalhou várias situações em que sentiu que pontos cruciais escaparam de suas mãos: “Em termos de desempenho puro, sinto que esta temporada tem sido a minha melhor de todas, mas acredito que perdemos mais de 60 pontos nesta temporada por várias razões diferentes.”

“Na Austrália, tivemos uma chance de pódio no mínimo e deixamos de marcar 18 pontos lá com a falha no motor. Tivemos Zandvoort com a chuva, outro pódio que se foi. Perder o pódio em Singapura foi claramente erro meu. No Canadá, novamente, outro erro da minha parte, perdemos mais 10 pontos lá.”

“Mônaco, alguns pontos perdidos também. E houve muitas, muitas corridas em que perdemos pontos quando comparo com o ano passado, acho que ficamos entre os cinco primeiros em 19 das 22 corridas e apenas continuamos a somar esses pontos”, acrescentou.

A Mercedes está atualmente buscando manter o segundo lugar no campeonato de construtores, mantendo uma estreita diferença de 30 pontos para a Ferrari. A equipe perdeu pontos cruciais em Singapura, quando Russell bateu na última volta enquanto estava em terceiro lugar, perseguindo os rivais pela vitória na corrida.

No entanto, Russell afirmou que não cometerá um erro semelhante no futuro se estiver em posição de disputar um título: “Tenho um objetivo e uma meta este ano para garantir o segundo lugar e o campeonato de equipes”, disse ele.

“Acho que ficou bastante claro este ano desde o início que não íamos lutar pelo campeonato. Não sei se isso teve algum impacto na minha mentalidade ou não, mas posso garantir que, uma vez que estivermos na posição de lutar novamente por um campeonato, tenho certeza de que voltarei às maneiras de como disputar um título”, encerrou o britânico.