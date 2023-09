F1: Sargeant lidera lista de danos por acidentes em 2023

Com quase três quartos da temporada 2023 da Fórmula 1 já realizados, houve uma série de acidentes na pista que acumularam custos significativos para as equipes. A pressão sobre os pilotos é sempre alta, mas colidir com as barreiras na era atual é ainda mais doloroso para as equipes devido ao limite de orçamento em vigor na categoria.

Mas quem tem causado mais dores de cabeça para as equipes? Abaixo está uma visão geral dos dez pilotos que mais causaram danos por acidentes até agora em 2023.

Compilada pelo usuário do Reddit basspro23chevy, a lista acompanha tanto os pilotos quanto as equipes que mais gastaram em danos por acidentes na atual temporada.

A lista se limita às peças e exclui motores e caixas de câmbio, e os custos de cada componente são uma estimativa.

Logan Sargeant encontra-se no topo de uma lista infeliz da Fórmula 1, custando oficialmente à sua equipe a maior quantia em danos por acidentes até agora este ano. O piloto da Williams tem enfrentado uma temporada difícil e tem encontrado as barreiras de proteção em várias ocasiões nas últimas corridas. Sargeant acumulou quase US$ 4 milhões em danos, liderando a lista com uma boa margem.