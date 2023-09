F1: Segundo Ralf Schumacher, Drugovich é o favorito para garantir vaga na Williams em 2024

O ex-piloto Ralf Schumacher, acredita que os dias de Logan Sargeant na Fórmula 1 estão contados, e enquanto ele gostaria de ver seu sobrinho Mick Schumacher ocupar o lugar do norte-americano na Williams, ele diz que Felipe Drugovich e seu dinheiro estão na frente na fila.

Ainda sem pontuar nesta temporada e com os custos de reparo de seus acidentes aumentando a cada fim de semana, Sargeant é um piloto sob muita pressão.

Seu chefe de equipe, James Vowles, já afirmou que ele tem até o final da temporada para provar seu valor, depois disso, ficaria em aberto quem será o companheiro de equipe de Alex Albon em 2024.

As chances de Sargeant de continuar com a Williams na próxima temporada sofreram mais um revés no último fim de semana, quando o piloto se envolveu em dois acidentes no GP do Japão.

Schumacher acredita que ele está sobrecarregado e tentando demais, o que o leva a cmeter muitos erros.

“Sargeant está sobrecarregado, e é por isso que ele causa os acidentes”, disse Schumacher ao canal do YouTube Formula1.de. “Ele tenta com força, ele se desespera um pouco, mas não funciona com violência.”

Em vez de Sargeant, Schumacher gostaria de ver seu sobrinho Mick assumir o lugar na Williams. “Eu definitivamente acredito que ele faria um trabalho melhor do que Logan Sargeant”, disse o alemão. “Eu acho que as circunstâncias em que Mick entrou na Fórmula 1 foram extremamente ruins. No primeiro ano, com outro novato (Nikita Mazepin), e em um carro que se dizia da Fórmula 1, mas que não era realmente um carro de Fórmula 1”, disse ele se referindo ao carro da Haas em 2021.

Quanto ao segundo ano com a Haas, o oito vezes vencedor de GPs aceita que Mick estava muito fraco no início da temporada, ‘mas pelo meio ele estava no mesmo nível’ que seu então novo companheiro de equipe, Kevin Magnussen.

“Mas ele tinha uma equipe que não estava necessariamente ao lado dele, para dizer o mínimo, pelo menos com o chefe da equipe. Isso não é fácil para um jovem piloto”, acrescentou Schumacher.

Em vez de Sargeant, Ralf Schumacher acredita que o piloto liderando a fila para substituí-lo é o brasileiro Felipe Drugovich, atual reserva na Aston Martin.

“Também há Felipe Drugovich, que está esperando com muito dinheiro”, disse o alemão.

Embora Drugovich tenha sido o campeão na Fórmula 2 em 2022, derrotando Théo Pourchaire e Liam Lawson, com Sargeant terminando aquela temporada apenas na quarta posição na classificação final, ele teve que se contentar com o papel de piloto reserva na Aston Martin, enquanto Sargeant foi promovido pela Williams como titular este ano.

De acordo com o SPORT1, Drugovich é o ‘claro favorito’ para substituir Sargeant se a Williams optar por não continuar com o piloto de 22 anos, enquanto Schumacher deve ingressar na Alpine no Campeonato Mundial de Endurance (WEC).

A Williams é a única equipe que ainda tem uma vaga não confirmada para a temporada da F1 no próximo ano, tendo já definido apenas a permanência de Albon.