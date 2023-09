F1: Segundo site, Lawson teria acordo para ser titular em 2025

Liam Lawson fez sua estreia na Fórmula 1 no GP da Holanda em Zandvoort, depois que o piloto da AlphaTauri, Daniel Ricciardo, sofreu uma fratura na mão esquerda em um acidente no TL2. O piloto júnior da Red Bull está se saindo extremamente bem, terminando à frente do companheiro de equipe Yuki Tsunoda em três das quatro corridas em que participou até agora. No entanto, Lawson não recebeu um lugar na F1 para 2024, pois já foi confirmado como piloto reserva da própria AlphaTauri e também da Red Bull no próximo ano. No entanto, isso pode mudar em 2025, pois um acordo já parece ter sido feito com Lawson.

Lawson foi chamado às pressas para substituir Ricciardo na Holanda, tendo participado apenas do TL3 e já indo em seguida para a sessão de classificação. No GP da Holanda, o neozelandês pode ter se sentido um pouco desconfortável, mas nas três corridas seguintes, as coisas correram extremamente bem, culminando com a conquista de pontos em Singapura. Pontuar em 2023 não tem sido um hábito para a AlphaTauri.

Apesar de suas boas performances, Lawson não conseguiu um lugar como titular na temporada 2024. Na verdade, foi anunciado no Japão que Ricciardo e Tsunoda também serão pilotos da AlphaTauri no próximo ano. Lawson se torna um piloto reserva devido a essa decisão, mas de acordo com o LastWordsOnSports.com, isso faz parte de um acordo maior.

Segundo as informações do referido site, há rumores nos bastidores de que Lawson teria garantida uma vaga de piloto titular para a temporada 2025 da F1. Se essa vaga será na AlphaTauri ou na Red Bull Racing ainda é desconhecido. Tanto Sergio Perez quanto os pilotos da AlphaTauri, Ricciardo e Tsunoda, ainda não têm contratos para a temporada de 2025.