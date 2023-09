F1: Tem corrida neste fim de semana? Saiba quando é o GP do Catar

Os entusiastas da Fórmula 1 estão ansiosos para o próximo evento da temporada, o Grande Prêmio do Catar. Este promete ser um fim de semana cheio de ação, com a inclusão de uma Sprint Race. A contagem regressiva já começou, e os motores estão prontos para roncar em 6 de outubro, sexta-feira, quando os primeiros treinos livres darão início às festividades do Grande Prêmio.

O Grande Prêmio do Catar é conhecido por sua pista desafiadora e condições climáticas variáveis, tornando cada corrida uma experiência única e imprevisível. Pilotos e equipes precisam adaptar suas estratégias constantemente para superar os desafios apresentados por este circuito intrigante.

Além disso, a inclusão da Sprint Race adiciona um elemento extra de emoção e estratégia ao fim de semana de corrida. Este formato mais curto e intenso de corrida permite que os pilotos demonstrem suas habilidades em ultrapassagens e manobras audaciosas, prometendo muita ação e momentos inesquecíveis para os fãs da Fórmula 1.

Aqui está a programação detalhada para o GP do Catar, conforme o horário de Brasília (GMT -3):

No dia 6 de outubro, sexta-feira, os pilotos terão a primeira sessão de treinos livres, TL1, das 10h30 às 11h30. Mais tarde, a sessão de qualificação ocorrerá das 15h às 16h.

Avançando para 7 de outubro, sábado, a Qualificação Sprint terá lugar das 10h às 10h44, seguida pela emocionante Sprint Race às 14h30.

Finalmente, no dia 8 de outubro, domingo, as corridas principais começarão às 14h, totalizando 57 voltas ao circuito.

Você acompanha todas as informações do Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1, 17ª etapa da temporada 2023, AO VIVO e em TEMPO REAL no F1Mania.