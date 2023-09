F1: Verstappen elogia sequência de sucessos da Red Bull

A Red Bull já conquistou o título de construtores na Fórmula 1 em 2023. A equipe garantiu o título depois da vitória de Max Verstappen no GP do Japão no último final de semana. É o segundo título consecutivo para a equipe baseada em Milton Keynes.

Em 2022 a Red Bull já havia conquistado o título de construtores (e de também o de pilotos com Verstappen), mas nesta temporada tudo pareceu ainda mais fácil para a equipe. Enquanto no ano passado a equipe conquistou o título quatro corridas antes do final da temporada, este ano foi com seis corridas de antecedência. A Red Bull parece intocável este ano, exceto por um fim de semana fraco em Singapura.

Organizacionalmente, há pouca diferença entre esta temporada e a anterior, segundo Verstappen. O holandês atribui o sucesso ao carro: “Acho que o carro está melhor este ano. Acho que as pessoas estão praticamente no mesmo lugar. Sabemos que são bons. É apenas uma questão de trabalhar com um carro ainda melhor este ano. É um pouco mais previsível, exceto em Singapura, mas como em todas as outras corridas, tem sido muito previsível e mais agradável de pilotar, eu acho”, disse ele.

Quanto a se Verstappen teve o melhor RB19 da temporada no Japão, ele não ousa afirmar com certeza: “Foi um fim de semana muito bom, mas tive outros finais de semana, acho onde o carro estava muito bom de pilotar. Às vezes, não é apenas o seu carro, mas também depende da concorrência, é claro”, encerrou o holandês.