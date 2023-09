F1BC GR Cup: Guilherme Elizeu (Texaco) vence duas vezes em Okayama

F1BC GR Cup 2023/3 @ Okayama

O F1BC GR Cup teve em Okayama sua segunda etapa, nesta segunda-feira (25), e viu Guilherme Elizeu (Texaco Racing bu TK) retornar com tudo, faturando duas vitórias nas movimentadas (e um tanto acidentadas) baterias.

No pódio da primeira bateria, Caio Sofiato e Otavio Lobato comemoraram bons resultados, enquanto a classe PRO-AM teve Fabio Rsantos vencendo, Diego Nervi e Willian Stigare no pódio, e a classe AM viu Pablo Casella vitorioso, seguido por Gonzalo Gordillo e Maurilio Dantas. A segunda bateria teve Caio Christófaro e Kevin Curuchet no pódio geral, enquanto Diego Nervi, Fabio Rsantos, e Marcos Costa foram os melhores PRO-AM, e Gonzalo Gordillo, Eduardo Conte e Victor Oliveira no Top 3.

Na pontuação, Kevin Curuchet da equipe TRT tem 106 pontos na liderança, seguido por Otavio Lobato (88), e Caio Christófaro (82). Na PRO-AM, Fabio Rsantos (52), Diego Nervi (48) e Marcos Costa (38) estão no grupo dos três primeiros, e na classe AM Gonzalo Gordillho lidera com 28, e tem Maurilio Dantas e Pablo Casella com 17 cada na sequência. Entre as equipes, a briga é muito boa: Texaco (203), STIGMOR (186), TRT (169), Scuderia Lobo (161) são as primeiras da lista.

O retorno do campeão da temporada passada Guilherme Elizeu voltou ao grid, após ausência na etapa de abertura, com força total cravando a pole position, a frente de Kevin Curuchet, Caio Sofiato, Otavio Lobato, e Rafael Cruvinel, neste Top 5 de um total de 35 carros nesta noite. Confira a seguir a ordem completa de partida.

Classificação

1 Guilherme Elizeu (Texaco Racing by TK), 1:43.891

2 Kevin Curuchet (TRT), 1:44.053

3 Caio Sofiato (Independente), 1:44.116

4 Otavio Lobato (STIGMOR e-Sport), 1:44.120

5 Rafael Cruvinel (STIGMOR e-Sport), 1:44.181

6 Fabio RSantos (STIGMOR e-Sport), 1:44.260

7 Wilian Stigare (STIGMOR Racing), 1:44.301

8 Diego Nervi (STIGMOR Racing), 1:44.323

9 Lorenzo Pfeifer (Texaco Racing by TK), 1:44.369

10 Rafael Raupp (Scuderia Lobo Racing), 1:44.376

11 Leo Moreira (STIGMOR Racing), 1:44.399

12 Oswaldo Guerra (DNT Racing BR), 1:44.401

13 Fellipe Spetriniv (Texaco Racing by TK), 1:44.422

14 Juan Cordobez (TRT), 1:44.519

15 Caio Christofaro (Scuderia Lobo Racing), 1:44.522

16 Ulisses Mantovani (Phantom Racing Team), 1:44.823

17 Pablo Casella (TRT 3), 1:44.924

18 Marcos Costa (Lemax Motorsport), 1:44.973

19 Maurilio Dantas (DNT Racing BR), 1:45.003

20 Gonzalo Gordillo (TRT 3), 1:45.038

21 Angelo Danna Neto (DNT Racing BR), 1:45.062

22 Leonardo Hernandes (Lemax Motorsport), 1:45.150

23 Rodrigo Saraceno (Virtual Race Bahia 4N), 1:45.160

24 Gustavo Negrao (DNT Racing BR 2), 1:45.287

25 Andres Jauregui (TRT 2), 1:45.386

26 Luis Zambelli (Independente), 1:45.388

27 Felipe Mrad (Lemax Motorsport), 1:45.628

28 Bruno Temple (Independente), 1:45.686

29 Cadu Figueiredo (Independente), 1:45.778

30 Rodrigo Marin (DNT Racing BR 2), 1:45.833

31 Javier Guichon (TRT 3), 1:45.930

32 Gabriel Genz (Independente), 1:45.984

33 Eduardo Conte (BlueMacaw Motorsports), 1:46.215

34 Victor Oliveira (Independente), 1:46.563

35 Cassius Schleier (Independente), 1:48.657

A corrida teve início com uma largada e a primeira metade da volta bastante positiva. Os pilotos demonstraram habilidade e determinação na pista, proporcionando um espetáculo empolgante para os espectadores. No entanto, conforme a corrida avançou, a sequência de incidentes diversos começou a impactar o cenário da competição.

A consistência e a segurança se revelaram cruciais para obter um bom resultado nessa prova desafiadora. Pilotos que conseguiram manter a calma e evitar os percalços tiveram um desempenho notável.

Na Bateria 1, que teve uma duração de 20 minutos, Guilherme Elizeu, da equipe Texaco Racing by TK, conquistou a vitória após 12 voltas emocionantes. Caio Sofiato, competindo de forma independente, ficou em segundo lugar, a menos de um segundo de diferença. Otavio Lobato, da STIGMOR e-Sport, completou o pódio em terceiro lugar.

Ao longo da corrida, outros pilotos demonstraram grande habilidade e resiliência, enfrentando desafios e mantendo uma corrida consistente até o final. A vitória de Guilherme Elizeu, juntamente com a performance impressionante de outros competidores, destacou a importância da determinação e da perícia na busca pelo sucesso nas pistas de corrida.

Lorenzo Pfeifer, da Texaco Racing by TK, conquistou a quarta posição, seguido por Fabio RSantos, Leo Moreira e Kevin Curuchet. Diego Nervi ficou em oitavo, enquanto Wilian Stigare, da mesma equipe, alcançou a nona posição. Caio Christofaro, da Scuderia Lobo Racing, fechou o grupo dos dez melhores pilotos nessa emocionante corrida.

Bateria 1 – Final, 20 minutos

1 Guilherme Elizeu (Texaco Racing by TK), 12 Laps

2 Caio Sofiato (Independente), -00.775

3 Otavio Lobato (STIGMOR e-Sport), -01.104

4 Lorenzo Pfeifer (Texaco Racing by TK), -05.674

5 Fabio RSantos (STIGMOR e-Sport), -07.938

6 Leo Moreira (STIGMOR Racing), -09.356

7 Kevin Curuchet (TRT), -09.694

8 Diego Nervi (STIGMOR Racing), -12.671

9 Wilian Stigare (STIGMOR Racing), -13.531

10 Caio Christofaro (Scuderia Lobo Racing), -13.725

11 Fellipe Spetriniv (Texaco Racing by TK), -13.973

12 Juan Cordobez (TRT), -15.515

13 Rafael Raupp (Scuderia Lobo Racing), -20.609

14 Pablo Casella (TRT 3), -21.570

15 Gonzalo Gordillo (TRT 3), -22.154

16 Rodrigo Saraceno (Virtual Race Bahia 4N), -24.616

17 Marcos Costa (Lemax Motorsport), -26.231

18 Maurilio Dantas (DNT Racing BR), -26.292

19 Felipe Mrad (Lemax Motorsport), -26.459

20 Oswaldo Guerra (DNT Racing BR), -15.129 [+20s]

21 Victor Oliveira (Independente), -43.992

22 Eduardo Conte (BlueMacaw Motorsports), -45.950

23 Gustavo Negrao (DNT Racing BR 2), -48.262

24 Cadu Figueiredo (Independente), -48.463

25 Gabriel Genz (Independente), -52.264

26 Leonardo Hernandes (Lemax Motorsport), -47.534 [+5s]

27 Bruno Temple (Independente), -53.980

28 Ulisses Mantovani (Phantom Racing Team), -50.112 [+5s]

29 Luis Zambelli (Independente), -57.513

30 Angelo Danna Neto (DNT Racing BR), -57.983

31 Andres Jauregui (TRT 2), -49.409 [+25s]

32 Cassius Schleier (Independente), -1:15.974

33 Rodrigo Marin (DNT Racing BR 2), +1 laps [+20s]

34 Javier Guichon (TRT 3), +3 laps

35 Rafael Cruvinel (STIGMOR e-Sport), +3 laps

Volta mais rápida: Otavio Lobato, 1:43.687

A segunda bateria da corrida apresentou uma formação de grid baseada na inversão dos dez primeiros colocados da primeira corrida, o que trouxe um elemento adicional de imprevisibilidade à competição. Infelizmente, esta corrida registrou um número incomum de acidentes, levando ao abandono de diversos pilotos ao longo da prova.

Guilherme Elizeu, da equipe Texaco Racing by TK, novamente se destacou e conquistou a vitória após completar 23 voltas em um total de 40 minutos de corrida. Caio Christofaro, da Scuderia Lobo Racing, fez uma corrida impressionante e ficou com o segundo lugar, seguido de perto por Kevin Curuchet, da equipe TRT, que terminou em terceiro.

Destacando a equipe mais presente no Top 10, a STIGMOR Racing e a STIGMOR colocou quatro pilotos entre os dez primeiros na segunda bateria, reforçando sua presença forte e competitiva no certame.

No restante do Top 10, Otavio Lobato, da STIGMOR e-Sport, ficou em quarto, seguido por Diego Nervi, Rafael Raupp (Scuderia Lobo Racing), Leo Moreira (STIGMOR Racing), Caio Sofiato (Independente), Fabio RSantos (STIGMOR e-Sport) e Juan Cordobez, da equipe TRT, que completou a lista dos dez melhores pilotos desta emocionante segunda bateria.

Bateria 2 – Final, 40 minutos

1 Guilherme Elizeu (Texaco Racing by TK), 23 Laps

2 Caio Christofaro (Scuderia Lobo Racing), -04.565

3 Kevin Curuchet (TRT), -04.912

4 Otavio Lobato (STIGMOR e-Sport), -05.201

5 Diego Nervi (STIGMOR Racing), -08.038

6 Rafael Raupp (Scuderia Lobo Racing), -15.836

7 Leo Moreira (STIGMOR Racing), -20.546

8 Caio Sofiato (Independente), -21.732

9 Fabio RSantos (STIGMOR e-Sport), -22.345

10 Juan Cordobez (TRT), -23.207

11 Marcos Costa (Lemax Motorsport), -32.470

12 Gonzalo Gordillo (TRT 3), -32.887

13 Angelo Danna Neto (DNT Racing BR), -40.735

14 Eduardo Conte (BlueMacaw Motorsports), -1:02.007

15 Victor Oliveira (Independente), -1:10.130

16 Rodrigo Saraceno (Virtual Race Bahia 4N), -1:14.097

17 Maurilio Dantas (DNT Racing BR), -1:24.961

18 Pablo Casella (TRT 3), -1:31.666

19 Fellipe Spetriniv (Texaco Racing by TK), -1:34.589

20 Felipe Mrad (Lemax Motorsport), -1:55.962 [5s]

21 Gustavo Negrao (DNT Racing BR 2), +1 laps

22 Rafael Cruvinel (STIGMOR e-Sport), +1 laps

23 Cassius Schleier (Independente), +2 laps

24 Rodrigo Marin (DNT Racing BR 2), +6 laps [20s]

25 Bruno Temple (Independente), +9 laps

26 Ulisses Mantovani (Phantom Racing Team), Abandono (9)

27 Luis Zambelli (Independente), Abandono (3) [5s]

28 Wilian Stigare (STIGMOR Racing), Abandono (2)

29 Lorenzo Pfeifer (Texaco Racing by TK), Abandono (2) [20s]

30 Javier Guichon (TRT 3), Abandono (2)

31 Andres Jauregui (TRT 2), Abandono (1)

32 Cadu Figueiredo (Independente), Abandono (1)

33 Oswaldo Guerra (DNT Racing BR), Abandono (0)

34 Leonardo Hernandes (Lemax Motorsport), Abandono (0)

DQ Gabriel Genz (Independente), Desclassificação [DQ]

Volta mais rápida: Guilherme Elizeu, 1:43.733

O F1BC GR Cup retornará para a terceira temporada de 2023, a partir de setembro, com transmissão ao vivo na EllevenTV.

O F1BC Esports realiza campeonatos oficiais de BMW, MINI, Heineken, tem patrocínio de Realdrive, Investtop XP, CriaPubli, M7Help, e tem parcerias oficiais com Amika, Elleven TV, F1 Mania, Aliança Contra Incêndio, e F1 Brasil.