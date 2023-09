F1BC GT3 Competizione: Rapha Souza vence corrida super movimentada em Silverstone

F1BC GT3 Competizione 2023/3 @ Silverstone

Debaixo de uma boa chuva, Silverstone foi palco para a segunda etapa do F1BC GT3 Competizione, nesta quarta-feira (27) em noite que teve grande vitória de Rapha Souza, superando os adversários ao longo de 60 minutos.

A largada teve um acidente maior, e Luis Augusto liderou boa parte da peleja, até ter problemas com dois pit stops. Rapha Souza passou a liderar e ainda viu Henrique Campos (Fast Lap Esports) chegar em segundo no geral e vencer na PRO-AM. A classe AM teve Bruno Clemente (GT Racer) vencendo, com o 10º lugar geral.

Na pontuação geral, Rapha Souza assume a ponta com 93 na soma, seguido por Luis Augusto e Eduardo Kissilevitch empatados com 69 cada. Na PRO-AM, Henrique Campos lidera com 57 na soma, a frente de Vinicius Vieira (33) e Guilherme Rebechi (30). Na AM, Bruno Clemente (28), Anderson Lima (22) e Diego Pestana (21) são os três primeiros.

Nos 15 minutos de classificação, Luis Augusto foi soberano com mais de meio segundo de vantagem sobre o segundo colocado, Rapha Souza, enquanto a segunda fila teve Fernando Falcão e Eduardo Kissilevitch, e o Top 5 ficou completo com Christian Rudnick, de um total de 29 presentes – uma marca considerável diante da chuva, fator que para alguns foi novidade em suas carreiras. Confira a seguir o grid de largada completo.

Classificação

1 Luis Augusto (BraClean e-Sports Racing Team), 2:05.540

2 Rapha Souza (Independente), 2:06.075

3 Fernando Falcao (Black Panthers Racing), 2:06.092

4 Eduardo Kissilevitch (BraClean e-Sports Racing Team), 2:06.197

5 Christian Rudnick (BraClean e-Sports Racing Team 2), 2:06.315

6 Henrique Campos (Fast Lap Esports), 2:06.395

7 Diego Pestana (Rosso eSports), 2:06.450

8 Sergio Lemos (Hoperarios Racing), 2:06.565

9 Cesar Bastos (Hoperarios Racing), 2:06.847

10 Gelson Neto (WW Racing Team), 2:07.080

11 Bruno Yamamoto (BraClean e-Sports Racing Team), 2:07.185

12 Lisandro Antonello (RAE Racing), 2:07.315

13 Lucas Bregalda (Independente), 2:07.317

14 Bruno Clemente (GT Racer), 2:07.427

15 LH Britto (Hoperarios Racing), 2:07.500

16 Lucas Henrique (WW Racing Team 2), 2:07.545

17 Guilherme Rebechi (Rebechi e-Motorsports), 2:07.562

18 Anderson Lima (Independente), 2:07.637

19 Ronaldo Guillen (Pigeon Racing Brasil), 2:07.795

20 Vinicius Vieira (GT Racer), 2:07.797

21 Hedryk Daijo (Team Hemi Motorsport), 2:07.812

22 Evandro Martins (Independente), 2:08.377

23 Hugo Avila (WW Racing Team), 2:08.410

24 Pedro Milhomem (BR.OT Esports), 2:11.577

25 Ramon Pellegrim (Pell Racing), 2:11.605

26 Wesley Santos (Independente), 2:12.145

27 Victor Renoir (Independente), 2:12.770

28 Wagner Mendonca (WW Racing Team), sem tempo

29 Marcio Rodrigues (Independente), sem tempo

A largada teve um incidente épico, quando os parceiros da BraClean Eduardo Kissilevitch e Christian Rudnick tiveram um leve toque na disputa lado a lado. Quando Eduardo voltou ao traçado, os demais tiveram que desacelerar para evitar uma batida e o efeito cascata se deu, com muitos ficando vendidos sem visibilidade pelo spray de água a frente.

Luis Augusto, Rapha Souza, Sergio Lemos, Henrique Campos, Bruno Yamamoto e Christian Rudnick apareciam na frente do pelotão, com Kissilevitch em sexto e um bravo Sergio Lemos liderando pela AM em sétimo.

Luis Augusto chegou a abrir mais de cinco segundos de vantagem, mas teve problemas no pit stop, precisando parar duas voltas seguidas, voltando bem atrás na ordem. Isso promoveu Rapha Souza ao primeiro posto, com larga vantagem sobre os demais – aproveitando que Rudnick, Kissilevitch e Falcão tinham levado a pior no começo.

O resultado foi de confirmação da vitória a Rapha, sua primeira no F1BC Esports, e Henrique Campos contabilizando uma bela pontuação para suas aspirações de troféu na PRO-AM.

Eduardo Kissilevitch foi terceiro, herdando o pódio após as quedas de posicionamento de Cesar Bastos e Sergio Lemos, que estavam bem na disputa, mas não realizaram o pit stop obrigatório da janela e levaram os acréscimos de segundos que o Assetto Corsa Competizione aplica por padrão.

Fernando Falcão fechou em quarto, e Gelson Neto obteve um belo quinto lugar. Lucas Bregalda, Bruno Yamamoto, e Guilherme Rebechi surgiram na sequência. Luis Augusto se recuperou para ser o nono, e Bruno Clemente fechou o grupo dos 10, vencendo na classe AM.

Um total de 25 carros completaram a prova, um belo número diante das adversidades, sendo que 17 deles encerraram na volta do líder, mostrando o equilíbrio da competição, mesmo sob chuva no traçado britânico.

Final, 60 minutos

1 Rapha Souza (Independente), 28 voltas

2 Henrique Campos (Fast Lap Esports), 0:25.392

3 Eduardo Kissilevitch (BraClean e-Sports Racing Team), 0:33.839

4 Fernando Falcao (Black Panthers Racing), 0:35.614

5 Gelson Neto (WW Racing Team), 0:48.675

6 Lucas Bregalda (Independente), 1:00.019

7 Bruno Yamamoto (BraClean e-Sports Racing Team), 1:04.405

8 Guilherme Rebechi (Rebechi e-Motorsports), 1:08.915

9 Luis Augusto (BraClean e-Sports Racing Team), 1:17.658

10 Bruno Clemente (GT Racer), 1:24.076

11 Diego Pestana (Rosso eSports), 1:24.564

12 Vinicius Vieira (GT Racer), 1:28.250

13 Christian Rudnick (BraClean e-Sports Racing Team 2), 1:34.390

14 Hugo Avila (WW Racing Team), 1:45.082

15 Wagner Mendonca (WW Racing Team), 1:53.155

16 Cesar Bastos (Hoperarios Racing), 2:45.073

17 Sergio Lemos (Hoperarios Racing), 2:47.538

18 Hedryk Daijo (Team Hemi Motorsport), + 1 laps

19 Anderson Lima (Independente), + 1 laps

20 Evandro Martins (Independente), + 1 laps

21 Lucas Henrique (WW Racing Team 2), + 1 laps

22 Lisandro Antonello (RAE Racing), + 3 laps

23 Ramon Pellegrim (Pell Racing), + 3 laps

24 Ronaldo Guillen (Pigeon Racing Brasil), + 10 laps

25 Pedro Milhomem (BR.OT Esports), + 13 laps

26 Victor Renoir (Independente), Abandono (5)

27 LH Britto (Hoperarios Racing), Abandono (0)

28 Marcio Rodrigues (Independente), Abandono (0)

29 Wesley Santos (Independente), Abandono (13)

Volta mais rápida: Luis Augusto, 2:05.997

O F1BC GT3 Competizione terá sua próxima etapa no dia 11 de outubro às 20h (horário de Brasília), no circuito de Spa-Francorchamps, com transmissão ao vivo na EllevenTV.

