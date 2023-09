F1BC Indy Classic: Silvio Sanchez (RPK) vence prova conturbada em Pocono

F1BC Indy Classic 2023/3 @ Pocono

O F1BC Indy Classic teve em Pocono sua segunda etapa do campeonato, nesta segunda-feira (25) com um drama extra por conta das várias bandeiras amarelas – sete no total – e finalizou com a segunda vitória seguida de Silvio Sanchez (RPK e-Sports), enquanto Rafael Rodrigues (PDS Racing) e Mateus Casali (RM Motorsports) fecharam o pódio nas últimas voltas.

A corrida terminou exatamente por tempo e por voltas ao mesmo tempo, com uma prorrogação até o giro 86 e nos 90 minutos limite, em evento onde 9 pilotos chegaram a liderar, em 19 mudanças de liderança. Rafael Fuzaro, Victor del Porto, Ricardo Ruy, Donna Veera, John Silva e Fernando Stropa tinham todos ritmo para brigar, mas ficaram pelo caminho em incidentes diversos.

A pontuação mostra Silvio Sanchez disparando na frente com 100 na soma, seguido por Rafael Fuzaro (66), Ricardo Ruy (64), Donna Veera (63), e Victor del Porto (58) neste Top 5. A RPK E-Sports também abriu uma vantagem muito interessante na briga pelo troféu de escuderias, com 212 pontos.

Na emocionante classificação, os pilotos demonstraram suas habilidades excepcionais nas pistas. Fernando Stropa, da equipe RPK e-Sports, conquistou o primeiro lugar com uma volta incrivelmente rápida de 48.366 segundos. Donna Veera, também representando a RPK e-Sports, seguiu de perto, garantindo a segunda posição com 48.394 segundos, enquanto Ricardo Ruy, da Ruy Racing, ficou em terceiro lugar com 48.412 segundos.

A competição acirrada também viu Rafael Rodrigues, da PDS Racing, e Eric Macedo, da EG Racing, ocupando o quarto e quinto lugares, respectivamente, com tempos impressionantes de 48.414 e 48.415 segundos. Com um total de 15 pilotos, este é o grid completo a seguir.

Classificação

1 Fernando Stropa (RPK e-Sports), 48.366

2 Donna Veera (RPK e-Sports 2), 48.394

3 Ricardo Ruy (Ruy Racing), 48.412

4 Rafael Rodrigues (PDS Racing), 48.414

5 Eric Macedo (EG Racing), 48.415

6 Silvio Sanchez (RPK e-Sports), 48.433

7 Edilson Cardoso (RPK e-Sports 2), 48.490

8 Afonso Goncales (RPK e-Sports 2), 48.543

9 Matheus Florentino (Independente), 48.598

10 Rafael Fuzaro (RPK e-Sports), 48.708

11 Victor del Porto (Beneporto Pro Racing), sem tempo

12 John Silva (YouRaceBR W2 e-ProGP), sem tempo

13 Valmor Arenhart (Oscatarina Racing), sem tempo

14 Mateus Casali (RM Motorsports), sem tempo

15 Regis Montibeller (RM Motorsports), sem tempo

No último domingo, os amantes da velocidade testemunharam uma emocionante corrida de carros que teve início com uma largada empolgante. Os pilotos aceleraram fundo, ansiosos para conquistar a vitória em uma competição que prometia ser acirrada. Entretanto, a corrida não tardou a apresentar seus desafios.

Na volta 19, um acidente chocante ocorreu quando Rafael Rodrigues perdeu o controle de seu carro e rodou sozinho, comprometendo suas chances na corrida. Mais tarde, na volta 38, Valmor Arenhart também enfrentou problemas, rodando e colidindo com o muro, causando sérios danos ao seu veículo.

A corrida teve ainda sua dose de imprevistos tecnológicos, com Afonso Gonçales e Rafael Fuzaro enfrentando problemas de conexão. Porém, Rafael conseguiu retornar à corrida após a solução do problema. Infelizmente, John Silva e Fernando Stropa não tiveram a mesma sorte, já que um acidente entre os dois os deixou fora da sequência da corrida.

Ricardo Ruy também não escapou de incidentes, sofrendo um acidente que o colocou em desvantagem de voltas. Felizmente para ele, a regra do “Lucky Dog” lhe permitiu recuperar terreno.

No emocionante desfecho da corrida, Victor del Porto protagonizou uma disputa intensa contra três carros da equipe RPK. Entretanto, um incidente com Rafael Fuzaro o afastou da briga, enquanto Rafael Rodrigues e Donna Veera também ficaram de fora.

No final das 86 voltas, Silvio Sanchez conseguiu se isolar na liderança e segurou Rafael Rodrigues na volta final para conquistar a vitória. Rafael Rodrigues se recuperou de sua rodada no início da corrida e ficou em segundo lugar, enquanto Mateus Casali teve uma corrida prudente e conquistou o seu primeiro pódio nos campeonatos do F1BC, terminando em terceiro.

Assim, Silvio Sanchez foi coroado o grande vencedor, proporcionando aos fãs um espetáculo memorável nas pistas.

Final, 86 voltas

1 Silvio Sanchez (RPK e-Sports), 85 Laps

2 Rafael Rodrigues (PDS Racing), -00.157

3 Mateus Casali (RM Motorsports), -01.070

4 Ricardo Ruy (Ruy Racing), -05.826

5 Victor del Porto (Beneporto Pro Racing), -11.452

6 Donna Veera (RPK e-Sports 2), +3 laps

7 Rafael Fuzaro (RPK e-Sports), +4 laps

8 John Silva (YouRaceBR W2 e-ProGP), +5 laps

9 Fernando Stropa (RPK e-Sports), +21 laps

10 Edilson Cardoso (RPK e-Sports 2), +26 laps

11 Matheus Florentino (Independente), +34 laps

12 Valmor Arenhart (Oscatarina Racing), Abandono (37)

13 Eric Macedo (EG Racing), Abandono (19)

14 Regis Montibeller (RM Motorsports), Abandono (15)

15 Afonso Goncales (RPK e-Sports 2), Abandono (4)

Volta mais rápida: Rafael Fuzaro, 0:47.479

A F1BC Indy Classic terá sua próxima etapa no dia 9 de outubro às 22h (horário de Brasília), no oval de Motegi, com transmissão ao vivo no YouTube F1BC.

O F1BC Esports realiza campeonatos oficiais de BMW, MINI, Heineken, tem patrocínio de Realdrive, CriaPubli, M7Help, e tem parcerias oficiais com Amika, Elleven TV, F1 Mania, Aliança Contra Incêndio, e F1 Brasil.