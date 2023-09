F1BC Indy Series: Adriano Pinheiro vence corrida cadenciada no Kentucky

F1BC Indy Series 2023/3 @ Kentucky

O F1BC Indy Series, campeonato mais tradicional dos ovais no Brasil, teve no oval do Kentucky uma segunda etapa de campeonato sem maiores acidentes ou dramas, e uma vitória de Adriano Pinheiro (BK Racing) que o colocou novamente na briga pelo título, em pódio com Rodrigo Franzoni e Norberto Martins (Leaner Energy).

Na parte de incidentes, levaram a pior Alexandre Rigon e Rafael Fuzaro em uma batida, Eric Macedo e Sergio Vida em outra, e Jonatas Martins com problemas no pedal, o que abriu espaço para Victor del Porto e Beto Soussa entrarem neste Top 5 ao final das 140 voltas.

Na pontuação, Adriano Pinheiro e Victor del Porto estão empatados com 72 cada, enquanto Eric Macedo (62), Norberto Martins (54) e Adriano Fraporti (53) formam o grupo dos cinco primeiros, em uma competição que promete até o final do ano.

Os escassos cinco minutos de classificação foram suficientes para Adriano Pinheiro cravar a pole position por 16 milésimos de segundo de vantagem sobre Rodrigo Franzoni, e Edson Santos novamente se mostrou apto a brigar com os pilotos da BK, em terceiro por 11 milésimos de diferença para Rodrigo. Alexandre Rigon e Adriano Fraporti formaram o grupo dos cinco ponteiros, de um total de 20 carros na etapa. Confira a seguir a ordem de partida completa.

Classificação

1 Adriano Pinheiro (BK Racing), 24.184

2 Rodrigo Franzoni (BK Racing 2), 24.200

3 Edson Santos (Leaner Energy), 24.211

4 Alexandre Rigon (BK Racing), 24.226

5 Adriano Fraporti (Beneporto Pro Racing), 24.239

6 Victor del Porto (Beneporto Pro Racing), 24.255

7 Norberto Martins (Leaner Energy), 24.256

8 Nilton Bagne (Projeto Razzo Gear1), 24.259

9 Marcio Baroni (EG Racing), 24.297

10 Beto Soussa (BK Racing), 24.306

11 Eric Macedo (EG Racing), 24.309

12 Sergio Vida (Projeto Razzo Gear1), 24.339

13 Silvio Sanchez (RPK e-Sports), 24.385

14 Cristiano Benevenuto (SUB Racing), 24.463

15 Rafael David (Pro Drivers), sem tempo

16 Jonatas Martins (Leaner Energy), sem tempo

17 Donna Veera (RPK e-Sports 2), sem tempo

18 Deivilyn Carrasco (RPK e-Sports), sem tempo

19 Rafael Fuzaro (RPK e-Sports), sem tempo

20 Alvaro Wanderley (SUB Racing), sem tempo

Em linhas gerais, a corrida no Kentucky foi cadenciada, mostrando que o oval menos inclinado de uma milha e meia, somado a temperatura mais amena da noite e este setup fixo, formaram uma combinação que dificultou a formação de pelotões, e deixou os pilotos sem tantas alternativas para ultrapassagens.

Enquanto Edson Santos perdia posições no começo, Pinheiro e Franzoni faziam o padrão de liderança que os consolidou como últimos campeões do certame. O ritmo permanecia intenso até a volta 13, quando Eric Macedo teve uma investida pra cima de Sergio Vida e o incidente ocorreu, com os dois carros ficando fora da prova devido aos danos implacáveis neste simulador realista.

Todos partiram para os pit stops, e a disputa se reiniciou com Victor del Porto sendo mais combativo no ataque sobre Marcio Baroni, e Jonatas Martins também muito aguerrido seguindo de perto Alexandre Rigon e Beto Soussa.

Infelizmente para Jonatas um travamento em seu acelerador o deixou partir rente ao muro e o contato gerou os danos terminais para sua participação nesta noite, que prometia bom resultado com forte ritmo.

A bandeira amarela, no entanto, foi surgir apenas mais adiante quando Alexandre saía dos boxes e rodou, ficando atravessado na pista e sendo acertado em cheio por rafael Fuzaro, que nada pode fazer para evitar a pancada. Com dois a menos, a corrida seguiu em nova relargada.

A partir daí, Adriano Pinheiro já sabia que a fórmula do sucesso seria controlar a liderança, e assim o piloto da BK Racing o fez para liderar a dobradinha a frente de Rodrigo Franzoni, enquanto Norberto Martins fechou em terceiro com o bólido da Leaner Energy.

Victor del Porto teve um contato com Franzoni em uma disputa mais forte, perdeu ritmo, e ainda assim foi firme para fechar em quinto, a frente de Beto Soussa, Marcio Baroni, Nilton Bagne, Cristiano Benevenuto, Donna Veera e Edson Santos, que fecharam o grupo de 10 carros, todos estes na volta do líder.

Final, 140 voltas

1 Adriano Pinheiro (BK Racing), 140 Laps

2 Rodrigo Franzoni (BK Racing 2), -01.950

3 Norberto Martins (Leaner Energy), -03.564

4 Victor del Porto (Beneporto Pro Racing), -05.061

5 Beto Soussa (BK Racing), -07.142

6 Marcio Baroni (EG Racing), -07.829

7 Nilton Bagne (Projeto Razzo Gear1), -09.448

8 Cristiano Benevenuto (SUB Racing), -11.005

9 Donna Veera (RPK e-Sports 2), -13.402

10 Edson Santos (Leaner Energy), -15.229

11 Deivilyn Carrasco (RPK e-Sports), +1 laps

12 Adriano Fraporti (Beneporto Pro Racing), +1 laps

13 Silvio Sanchez (RPK e-Sports), +1 laps

14 Rafael David (Pro Drivers), +2 laps

15 Rafael Fuzaro (RPK e-Sports), +40 laps

16 Alexandre Rigon (BK Racing), +42 laps

17 Jonatas Martins (Leaner Energy), +56 laps

18 Eric Macedo (EG Racing), +129 laps

19 Sergio Vida (Projeto Razzo Gear1), +129 laps

20 Alvaro Wanderley (SUB Racing), +140 laps

Volta mais rápida: Rafael David, 0:24.189

A F1BC Indy Series terá sua próxima etapa no dia 11 de outubro às 22h (horário de Brasília), no oval de Indianápolis, com transmissão ao vivo no YouTube F1BC.

O F1BC Esports realiza campeonatos oficiais de BMW, MINI, Heineken, tem patrocínio de Realdrive, CriaPubli, M7Help, e tem parcerias oficiais com Amika, Elleven TV, F1 Mania, Aliança Contra Incêndio, e F1 Brasil.