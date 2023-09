F4 Italiana: Matheus Ferreira vai a Mugello em busca de pontos no campeonato

A F4 Italiana retoma a temporada 2023 neste final de semana após um hiato de pouco mais de dois meses. A categoria vai até o autódromo de Mugello, na Itália, para a disputa de sua penúltima etapa, e Matheus Ferreira parte para a rodada tripla em busca de pontos para subir na tabela de classificação do campeonato mais forte da Fórmula 4 no planeta.

O brasileiro, integrante da academia de pilotos da Alpine, faz sua primeira temporada nos monopostos após uma trajetória bem-sucedida no kart, e é um dos destaques do campeonato entre os novatos. Ferreira aparece no top-10 da classificação que leva em conta os pilotos estreantes, e tem um pódio obtido em Spa-Francorchamps.

“A gente volta a correr neste final de semana em Mugello, uma pista rápida e que eu quero buscar pontos para subir tanto no campeonato geral quanto na classificação dos novatos. É a penúltima etapa do ano e a minha expectativa é a melhor possível para brigar por resultados positivos nas três corridas”, disse Matheus Ferreira.

A programação da etapa de Mugello da F4 Italiana será aberta na sexta-feira (29), quando serão realizados dois treinos livres. O sábado contará com a classificação e a primeira corrida do final de semana. A rodada tripla será encerrada neste domingo, com a disputa de mais duas corridas. O canal da categoria no YouTube mostra a etapa ao vivo.