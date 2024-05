Fã de Wanessa invade palco, se recusa a sair e é levado por seguranças

Na noite dessa sexta-feira (10/5), Wanessa Camargo realizou o primeiro show desde que saiu do BBB24, expulsa por agredir Davi Brito. Porém, no evento realizado na Audio, em São Paulo, a cantora foi surpreendida por um fã, que invadiu o palco e se recusou a sair.

Simpática, Wanessa deu atenção ao rapaz, agradeceu, deu o microfone na sua mão para cantarem juntos, mas dada a dificuldade dele descer, os seguranças foram acionados, levando-o arrastado:

“Só um minutinho. Eu peço desculpa para você, eu não sou sequestrador”, garantiu para a artista. Tendo que seguir com a apresentação, a filha de Zezé Di Camargo prometeu: “Depois eu converso com ele”.

No entanto, não foi isso que aconteceu. A coluna Fábia Oliveira teve acesso exclusivo a um vídeo, onde os seguranças o colocam para fora da boate, depois do home relutar em não descer do palco.

Ele ainda causou outro desconforto para a famosa, ao puxar coro contra o campeão do Big Brother Brasil. “Ei, Davi, vai tomar no cu”, vibrou. Logo, o público começou a gritar o xingamento, sendo censurado por Wanessa:

“Deixa eu falar uma coisa, aqui é sobre a gente. É sobre a nossa história, é só sobre isso. Eu super agradeço o carinho de vocês, o respeito de vocês, por vocês nunca terem largado a minha mãe, em nenhum momento. Eu sei que vocês sabem quem eu sou, são 23 anos”, ponderou.

Wanessa Camargo

Wanessa Reprodução/ Instagram

wanessa camargo_bbb24_resized_compressed

Ao sair, admitiu que teve atitudes racistas com Davi e pediu desculpas para a família do motorista de aplicativo Instagram/Reprodução

Wanessa Camargo

Wanessa Camargo no momento de sua expulsão Instagram/Reprodução

Wanessa Camargo

Wanessa Camargo @wanessa/Instagram/Reprodução

Wanessa-Camargo-BBB-24

Wanessa Camargo no BBB24 Reprodução/Twitter

Wanessa Camargo – podcast – blogueirinha

Wanessa Camargo Reprodução/YouTube

No mesmo show, Wanessa confirmou que reatou o namoro de 2 anos com Dado Dolabella, com quem havia terminado após sair do reality da TV Globo. “A gente reatou, sim. A gente conversou bastante. E a gente tá tendo mais uma chance pra gente, porque não é uma história de alguns dias atrás. E a gente sempre pode batalhar pelo amor”, completou.

Mãe de Wanessa, Zilu Godói não quer contato com Dado

Zilu Godoi não está nada feliz com a volta do casal Wanessa Camargo e Dado Dolabella. A mãe da cantora se pronunciou sobre a volta do casal e revelou não aprovar o romance, embora respeite a decisão da filha. “Quem tem que aprovar ela é ela”, disse ao Gshow.

“Eu falei ‘a decisão é sua, filha. A escolha é sua. Seja feliz do seu jeito’. Mas se eu aprovei aí já é outra coisa. A gente não tem quem tem que aprovar, né? Quem tem que aprovar ela é ela”, completou.

A matriarca seguiu: “Mãe é pra apoiar quando precisa, pra dar bronca quando precisa, fazer carinho quando precisa, e eu acho que a escolha foi dela, entendeu?”.

Zilu ainda defendeu Wanessa, ressaltando a personalidade forte da moça. ”Ela é muito bonita, muito bem resolvida, é muito madura, e ela sabe como sair dessa situação, como ela soube sair. Então, a gente só deseja o melhor pra todos”, garantiu.

No entanto, a influenciadora contou não querer papo com o genro. Dado pretendia desejar “feliz dia das mães” para sogra, que rejeitou: “Obrigada, mas não quero. Eu respeito pra caramba, respeito a decisão dela, mas eu tenho direito”, concluiu.