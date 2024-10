Fã diz que Maiara ainda ama Fernando Zor e cantora reage: “Libera ele”

Maiara, dupla de Maraisa, rebateu uma fã que citou Fernando Zor, seu ex-noivo, como o motivo da cantora não dar certo amorosamente com ninguém. “Vocês também não perdem a oportunidade de ficarem calados, né?”, disparou ela.

Durante uma live no Instagram, a artista ficou conversando com os internautas enquanto se arrumava para um show. Em determinado momento, ela leu um dos comentários que dizia: “Ela não se dá com ninguém porque ainda ama o Fernando”.

Na sequência, Maiara respondeu: “Pelo amor de Deus, deixa o Fernando em paz. Ele tá super feliz, gente. Deixa o homem ser feliz com a namorada dele. Vocês também não perdem a oportunidade de ficarem calados, né?”, disparou.

A cantora ainda completou: “Libera ele, gente, pelo amor de Deus”, disse ela fazendo alusão à música Libera Ela, que canta com a irmã, Maraisa, e com Dilsinho.

Maiara e Fernando Zor viveram um relacionamento de muitas idas e vindas. O ex-casal chegou a terminar 12 vezes desde que começaram a namorar em 2019, o último término aconteceu em 2023.

Assista ao vídeo de Maiara: