Fã invade gravação de DVD de Maiara e Maraisa e preocupa cantoras

Um fã conseguiu furar o bloqueio dos seguranças e invadiu o palco de Maiara e Maraisa durante a gravação do novo DVD da dupla, na noite de sexta-feira (3/2), em Lisboa, Portugal. Preocupada, Maraisa amparou o fã e pediu calma a um dos seguranças, que tentava tirá-lo dali.

As imagens do momento viralizaram nas redes sociais. Após pular no palco e ser amparado por Maraisa, o fã comemorou.

Novo DVDO DVD gravado em Lisboa promete ser um dos mais emblemáticos da carreira de Maiara e Maraisa. Em entrevista coletiva promovida nesta semana em Lisboa, na qual o titular da coluna LeoDias esteve presente, as cantoras deram detalhes.

“São 11 faixas do melhor que a gente já fez durante nossa carreira, vem com seis faixas inéditas, coincidentemente cinco músicas compostas por nós. A gente não previa isso, mas foi para esse caminho, o álbum com o maior número de composições [nossas]. São músicas densas, com orquestra na cara, voz na cara”, contou Maraisa. “E muito dedo na cara”, acrescentou Maiara com bom humor.

