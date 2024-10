FAB realiza terceiro voo da Operação Raízes do Cedro para repatriação de brasileiros no Líbano

A Força Aérea Brasileira (FAB) realizou um novo voo da “Operação Raízes do Cedro“, partindo de Beirute, no Líbano, com 218 pessoas a bordo, entre elas 11 crianças pequenas e cinco animais de estimação. Este é o terceiro voo da operação, que tem como objetivo repatriar cidadãos brasileiros. Após uma parada em Lisboa para reabastecimento, a aeronave seguirá para a Base Aérea de São Paulo, localizada em Guarulhos, no estado de São Paulo. Nos últimos cinco dias, o governo brasileiro conseguiu retirar do Líbano um total de 674 pessoas, além de 11 animais domésticos.

A operação tem se mostrado eficaz, com um fluxo contínuo de repatriações, refletindo a preocupação do Brasil com seus cidadãos que se encontram em situações vulneráveis no exterior. A demanda por apoio é significativa, com cerca de 3 mil brasileiros no Líbano solicitando ajuda para deixar o país. Além de repatriar brasileiros, a aeronave também transportou uma segunda remessa de doações de insumos de saúde para o Líbano.

Essa carga incluiu 491 quilos de medicamentos, envelopes para reidratação e seringas descartáveis, além de 7 toneladas de medicamentos arrecadados pelo Consulado-Geral do Líbano no Rio de Janeiro. Essa ação demonstra o compromisso do Brasil em auxiliar não apenas seus cidadãos, mas também a população local em momentos de necessidade.

A “Operação Raízes do Cedro” é uma iniciativa contínua, com o primeiro voo trazendo 228 repatriados e o segundo, 227. A operação reflete a determinação do governo brasileiro em garantir a segurança e o bem-estar de seus cidadãos no exterior, especialmente em um contexto de crise. Atualmente, estima-se que cerca de 20 mil brasileiros residam no Líbano, o que torna a repatriação uma prioridade para as autoridades brasileiras.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias