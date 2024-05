FAB suspende temporariamente coleta de água e roupas para o Rio Grande do Sul

A partir desta sexta-feira (17), a Força Aérea Brasileira (FAB) suspendeu temporariamente o recebimento de doações de água e peças de roupas destinadas ao estado do Rio Grande do Sul. Esta decisão foi tomada devido ao acúmulo de estoques, que já são suficientes para atender às necessidades iniciais da região afetada. Segundo a FAB, a maioria dos itens são peças de vestuário e água. Com isso, a instituição está focada em processar e entregar essa “quantidade extraordinária” de toneladas de doações armazenadas. No entanto, a Força Aérea Brasileira enfatizou que continuará recebendo doações de outros itens essenciais, como materiais de higiene pessoal, de limpeza, alimentos da cesta básica e ração para animais. Essas doações ainda podem ser entregues nas bases aéreas de São Paulo, Galeão, no Rio de Janeiro, e Brasília, nos dias úteis, das 8h até às 16h.

Em um esforço adicional para auxiliar no combate às enchentes no Rio Grande do Sul, a Sabesp anunciou o envio de bombas de escoamento. Essas bombas flutuantes de alta capacidade são capazes de transferir cerca de mil litros de água por segundo, o que é suficiente para encher uma piscina olímpica em apenas 30 minutos. Serão utilizados no total 18 conjuntos de bombas para a remoção de água acumulada em grandes áreas, especialmente nas cidades de Canoas e Porto Alegre. Parte desses conjuntos será transportada por via aérea, utilizando aviões da FAB, e a outra parte por via terrestre, por meio de caminhões do exército.