FAB vai transportar urnas funerárias com corpos das vítimas do acidente aéreo em São Paulo para Cascavel, no Paraná

A Força Aérea Brasileira (FAB) está encarregada de transportar as urnas funerárias das vítimas do trágico acidente aéreo ocorrido em Vinhedo, São Paulo, para um velório em Cascavel, Paraná. A FAB confirmou que a aeronave KC-390 está à disposição na base aérea em São Paulo, aguardando a liberação dos corpos para o transporte. Os familiares das vítimas continuam chegando em São Paulo para o reconhecimento dos corpos, trazendo informações e documentos necessários. Para agilizar o processo, uma estrutura foi montada no Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo, com apoio do Governo do Estado e do Município, visando acelerar o reconhecimento das vítimas. Assim que os corpos forem liberados, a FAB realizará a missão de transporte até os locais onde as famílias farão os serviços funerários e sepultamentos. A investigação sobre as causas do acidente continua em andamento. A conclusão do relatório da FAB deve levar cerca de um mês para ser divulgada.

Publicado por Luisa Cardoso