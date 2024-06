Fábio Carille valoriza atuação do Santos: “Momento de ter sabedoria”

Paulo H Dias/Especial Metrópoles

1 de 1 Imagem colorida de Santos e Botafogo-SP – Metrópoles – Foto: Paulo H Dias/Especial MetrópolesDurante entrevista coletiva realizada após a derrota do Santos para o Botafogo-SP, em Londrina (PR), em jogo do Metrópoles Sports, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o discurso do técnico Fábio Carille valorizou a atuação do Peixe, mesmo com o revés.

“Diferente da atuação contra o Amazona, tivemos atitude hoje. Precisaríamos ter um pouquinho mais de atenção nos dois gols que sofremos. É momento de termos sabedoria e projetarmos o próximo jogo”, explica Carille. Confira a entrevista do treinador após a partida:

Com o resultado, o Santos segue sem vencer, após não conquistar vitórias em jogos anteriores, contra América-MG e Amazonas-AM. Na próxima rodada, o Santos encara outro adversário do interior paulista, o Grêmio Novorizontino.

“O Novorizontino fez um grande Campeonato Paulista. Começou mal a Série B por ter perdido jogadores importantes, mas é uma grande equipe. Estamos tratando cada jogo cono uma decisão. Se quisernos alcançar nossos objetivos, é assim que tem que ser”, finalizou Carille.