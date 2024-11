Fábio Mota revela que Vitória não começará Baianão 2025 com elenco principal: “Sem condições”

Representando o Esporte Clube Vitória no lançamento do conselho técnico do Baianão 2025, realizado nesta quinta-feira (14), na sede da Federação Bahiana de Futebol (FBF), o presidente Fábio Mota detalhou o planejamento do clube para o próximo ano. Começando pela disputa do Baianão, o mandatário rubro-negro revelou que a equipe que disputará o estadual será alternativa, já que o elenco principal terá 30 dias de férias.

“Teremos Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Já adianto aqui pra Nação Rubro-Negra que nós não vamos começar o Baianão com o time principal, não tem condição. A gente é obrigado por lei a dar 30 dias de férias. O Brasileiro termina no dia 8 (de dezembro) e os jogadores só retornam no dia 8 (de janeiro) e teremos jogo dia 12. Precisamos de no mínimo 15 dias para fazer exames e um pré-temporada”, contou o presidente.

Fábio também revelou que o grupo que disputará o Baianão já está montado. Ele será composto por atletas que não foram aproveitados nesta temporada, jogadores do sub-23 e aqueles que disputaram a Série D pelo Itabuna.

“Já montamos esse planejamento, já sabemos qual é o time que vai começar no Campeonato Baiano. É a base do time que jogou o Sub-23 (Brasileirão de Aspirantes) e a Série D pelo Itabuna, com mais alguns jogadores que não foram aproveitados e que não jogaram esse ano . Será um ano muito puxado e a gente está com tudo planejado”, destacou.

O Vitória segue na luta contra o rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro. Apesar da situação complexa, Fábio Mota fez um apelo aos torcedores, pedindo que lutem e acreditem em uma equipe que recém-subiu da segunda divisão.